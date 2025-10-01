El coach boricua Alex Cintrón concluye su contrato con los Astros y es agente libre

El adiestrador de bateo de los Astros de Houston, el boricua Alex Cintrón, viajará próximamente a República Dominicana con la mirada puesta en el mercado de coaches de las Grandes Ligas.

Cintrón dijo a El Nuevo Día que la temporada 2025 fue su última bajo contrato con los Astros. Fue su octava campaña con la organización.

Cintrón adelantó que el mercado de entrenadores luce prometedor. Entre sus alternativas no descarta retornar con Houston —ciudad donde reside—, al tiempo que su versátil trayectoria lo respalda.

Con Houston fue coach de primera base y de bateo, y ahora se encamina a debutar como dirigente en la liga invernal de República Dominicana con los campeones defensores Leones del Escogido.

“Soy agente libre”, declaró Cintrón al señalar que este año concluye un acuerdo de tres temporadas con los Astros, luego del título de la franquicia en 2022.

“Siempre está el deseo de quedarme acá; si no, estamos dispuestos a escuchar ofertas. Veremos a ver qué pasa. Hay que estar atento a estas seis y ocho semanas”, agregó Cintrón, quien también ha dirigido en la liga invernal de Puerto Rico y en la pasada temporada fungió como gerente general de los subcampeones, Senadores de San Juan.

Reto en Dominicana

Cintrón dijo que próximamente viajará a República Dominicana, donde la temporada 2025-26 inicia el 15 de octubre.

Agregó que los Leones están trabajando con su grupo de entrenadores, entre los que figuran sus compatriotas Hiram Bocachica y Víctor “Tavo” Ramos, con la única meta de defender el campeonato de la liga y de la Serie del Caribe. Cintrón reemplaza en la dirección al futuro hall of famer Albert Pujols.

“Es la misma meta y compromiso desde el día uno. El 25 de septiembre comenzaron a trabajar. El mensaje es llegar temprano y trabajar fuerte. Va todo viento en popa”, afirmó.

Alex Cintrón, a la izquierda, junto al dirigente Josué Espada. (JUAN LUIS MARTINEZ)

“Hizo lo mejor que pudo”

En cuanto a la temporada de las Grandes Ligas con los Astros, Cintrón señaló que el dirigente carolinense Josué Espada hizo todo lo posible pese a que el equipo se vio afectado por las lesiones, con hasta 25 jugadores inactivos en algún momento de la campaña.

Entre los lastimados estuvieron jugadores clave, como el campocorto Jeremy Peña, el bateador designado Yordan Álvarez y el cerrador Josh Hader. Ninguno de esos concluyó la temporada.

Informes, como del portal The Athletic, reportaron este martes que Espada podría ser despedido con un año más de contrato.

Cintrón afirmó que Espada supo tomar las decisiones correctas para compensar la gran cantidad de lesiones que sufrió el equipo.

“Hizo las cosas que tenía que hacer con los jugadores que tenía. Hizo lo mejor que pudo con ese roster”, dijo Cintrón.

Espada recién concluyó su segunda temporada como dirigente de los Astros. En el 2024 llevó al equipo hasta la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

En 2025 tuvo marca positiva de 87-75, pero falló en obtener el tercer comodín de la Americana en el último fin de semana de la fase regular.

Cintrón agregó que los Astros lucen sólidos para el 2026 con jugadores de posición como José Altuve, Carlos Correa, Christian Walker, Yainer Díaz, Peña y Álvarez, además de brazos como Hader, Bryan Abreu, Cristian Javier y Hunter Brown.