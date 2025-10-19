Opinión
19 de octubre de 2025
Fallece Jesús Montero, exjugador de los Yankees y los Mariners, tras accidente en Venezuela

El exreceptor de 35 años murió dos semanas después de sufrir un choque en motocicleta

19 de octubre de 2025 - 4:16 PM

Jesús Montero se quedó a un triple para batear para el ciclo. (AP / Bill Kostroun)
Jesús Montero se quedó a un triple para batear para el ciclo. (AP / Bill Kostroun)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Jesús Montero, exjugador de los Yankees de Nueva York y los Mariners de Seattle, falleció el domingo, dos semanas después de sufrir un aparatoso accidente de tránsito en Venezuela.

“El beisbol venezolano despide con tristeza a Jesús Montero, quien dejó un legado de esfuerzo y pasión por el juego”, dijo la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) en un comunicado publicado en su cuenta de la red social X sobre Montero, quien falleció en la ciudad central de Valencia, a unos 150 kilómetros al oeste de Caracas.

“Hoy, el beisbol llora su partida. Pero también lo recuerda con gratitud: por cada jonrón que hizo vibrar a los fanáticos, por cada jornada en la que defendió con orgullo los colores de su país, y por cada joven que vio en él un ejemplo de que los sueños pueden alcanzarse”, agregó el escrito, sin dar otros detalles.

El exreceptor de 35 años chocó su motocicleta contra una camioneta y seguidamente fue trasladado a la cercana Ciudad Hospitalaria doctor Enrique de Valencia, a unos 150 kilómetros al oeste de Caracas el pasado 4 de octubre.

Su estado era “crítico” y no se recuperó de las múltiples heridas sufridas particularmente las del tórax, que afectó varios de sus órganos, informaron las autoridades.

El accidente generó conmoción en el país y numerosas reacciones de pesar en las redes sociales.

Montero, quien fue prospecto de los Yankees, jugó 18 partidos para el equipo del Bronx en la temporada 2011. Entre 2012 y 2015 disputó 208 compromisos con los Mariners. En su breve carrera en las Mayores bateó para un promedio de .253, producto de 204 hits, entre ellos 31 dobles, un triple y 28 jonrones. Anotó 73 carreras e impulsó 104 anotaciones.

En el 2016, entonces enrolado en las ligas menores con los Blue Jays de Toronto, fue suspendido 50 juegos tras dar positivo por un estimulante.

Montero dio positivo por dimetilbutilamina, un estimulante que ayuda a combatir el cansancio.

Se trató de la segunda suspensión que recibió Montero por quebrantar el reglamento antidopaje. En 2013, como jugador de Grandes Ligas con los Mariners, Montero fue suspendido 50 juegos al verse involucrado en la trama de dopaje de la clínica Biogenesis. Fue uno de varios peloteros sancionados por sus vínculos con la clínica antienvejecimiento que fue acusada de suministrar sustancias para mejorar el rendimiento.

En la liga invernal venezolana militó seis campañas con los Navegantes del Magallanes, Cardenales de Lara y Águilas del Zulia. Se retiró a los 31 años en la temporada 2020-2021.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
