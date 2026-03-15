Finaliza el sueño olímpico rumbo a Los Ángeles 2028 para el béisbol boricua

El béisbol de Puerto Rico no clasificó a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 a través del Clásico Mundial, torneo que otorgaba dos plazas para la región de América.

República Dominicana y Venezuela obtuvieron los dos boletos olímpicos que repartía el evento al ser las dos selecciones mejor posicionadas del continente en la clasificación final del torneo.

Estados Unidos también está clasificado a Los Ángeles 2028 por su condición de país anfitrión de los Juegos.

El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) informó que el Clásico era el único de los tres torneos clasificatorios en los que el béisbol boricua podía obtener su boleto olímpico.

El torneo de béisbol de Los Ángeles 2028 contará con solo seis equipos. Quedan disponibles tres plazas que se definirán en dos torneos clasificatorios a celebrarse entre 2027 y 2028.

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La pelota boricua tampoco puede clasificar a Los Ángeles 2028 a través del torneo Premier 12, programado para noviembre de 2027, que otorgará dos plazas olímpicas: una para un equipo de Asia y otra para una novena de Europa u Oceanía, detalló el Copur.

Tampoco podrá hacerlo mediante el llamado Torneo Final de Clasificación, previsto para marzo de 2028, que otorgará una plaza olímpica y estará reservado para equipos de Europa, África y Oceanía, añadió el Copur.