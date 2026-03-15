El emotivo discurso de Yadier Molina a sus jugadores tras la eliminación en el Clásico Mundial

La eliminación de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol dejó un ambiente de tristeza en el camerino del “Team Rubio”, luego de caer por pizarra de 8-6 ante Italia en un partido que puso fin a su participación en el torneo.

Sin embargo, en medio de la frustración y el silencio que suele acompañar una derrota, el dirigente Yadier Molina reunió a sus jugadores para ofrecerles un mensaje que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más emotivos del equipo durante el torneo.

“Cada uno de ustedes batalló y le importó representar esta camisa”, comenzó diciendo Molina en un video compartido en las redes sociales por la Federación de Béisbol de Puerto Rico.

“Perder esto duele. Ponerse esta camisa es lo máximo que me ha pasado en la vida. Estoy muy orgulloso de la forma en que peleamos y representamos estos colores y esta bandera. Martín (Machete) Maldonado, te felicito por tu carrera. A pesar de que yo quería esto para mí, lo quería más por ti”, agregó el mánager, haciendo referencia al capitán de la escuadra boricua que jugó su último partido como pelotero activo.

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Durante su intervención, Molina también hizo referencia al camino recorrido por el equipo durante el torneo y al compromiso mostrado por los jugadores en cada partido.

“A todos ustedes les deseo lo mejor. Este torneo cambiará sus vidas. También la de sus familias, sus hijos y sus esposas. Será para bien. Este equipo, aunque perdió, seguirá unido. Ya sea que jueguen en México, Japón, en Grandes Ligas o en ligas menores... Nosotros estaremos pendientes de ustedes”, sostuvo.

El mensaje del dirigente provocó reacciones entre los peloteros, algunos visiblemente emocionados tras escuchar las palabras del líder del equipo en un momento difícil.

“De mi parte, aquí tienen un amigo y compañero. Me hubiese gustado estar par de días más con ustedes. No se nos dio, pero sé que ustedes lo intentaron y me dieron el 100%. El resultado no está, pero me llevo las cosas buenas. Peleamos hasta el final”, concluyó.

El discurso de Molina se suma así a los momentos que reflejan el liderazgo del exreceptor dentro y fuera del terreno, ahora en su rol como dirigente del Equipo Nacional.

Molina será elegible para entrar al Salón de la Fama del Béisbol a partir de 2028.