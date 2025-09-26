Francisco Lindor logra la marca de 30-30 por segunda vez en su carrera
El campocorto puertorriqueño conectó su trigésimo cuadrangular de la temporada, uniéndose a 31 bases robadas, frente a los Cubs de Chicago
26 de septiembre de 2025 - 9:58 PM
Chicago - El puertorriqueño Francisco Lindor alcanzó la marca de 30-30 por segunda vez en su carrera al conectar un jonrón para los Mets de Nueva York en la victoria, 8-5, contra los Cubs de Chicago el jueves.
Los Mets ganaban 2-0 en la tercera entrada cuando Lindor bateó contra Shota Imanaga, enviando un jonrón solitario más allá de las gradas del jardín izquierdo hasta la Avenida Waveland. Eso le dio 30 jonrones y 31 robos de base. El cinco veces All-Star logró 31 jonrones y 31 robos para Nueva York en 2023.
CRUSHED. 30/30!@Lindor12BC | #LGM pic.twitter.com/MxzU4FhOES— New York Mets (@Mets) September 26, 2025
Con Lindor y Juan Soto (43 jonrones, 36 robos al entrar al juego), los Mets tienen dos jugadores con al menos 30 jonrones en una temporada por segunda vez. Howard Johnson (36 jonrones, 32 robos) y Darryl Strawberry (39 jonrones, 36 robos) lo lograron en 1987.
Nueva York también tiene tres jugadores con al menos 30 jonrones por primera vez: Lindor, Soto y Pete Alonso (37).
