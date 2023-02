Florida. Francisco Lindor le tiró un abrazo de confianza al tercera base que finalmente lo acompañe a su lado derecho en el cuadro interior para el próximo Clásico Mundial de Béisbol.

Hace una semana, se informó que Carlos Correa, quien figuraba como el tercera base titular, no jugará en el torneo mundialista por el embarazo de su esposa Daniella Rodríguez.

“El que esté ahí al lado, va a hacer el trabajo”, dijo el campocorto estrella de Puerto Rico.

“Ya sea Emmanuel (Rivera) o (José) Miranda, el que esté ahí, hará el trabajo”, abundó Lindor, quien compartió hoy con estudiantes de la Carlos Beltrán Baseball Academy (CBBA) en el municipio de Florida.

Rivera, quien es el más señalado para jugar tercera base, llega al Clásico Mundial en buena forma luego de tener una gran serie final en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente con los Indios de Mayagüez. Luego, también destacó en la Serie del Caribe, donde fue seleccionado al cuadro ideal del torneo.

Miranda también ha sido señalado para jugar esa posición, aunque apunta a ocupar la primera base. Tanto Miranda como Correa pertenecen a los Twins de Minnesota. Rivera, por su parte, pertenece a los Diamondbacks de Arizona.

De todos modos, Correa será extrañado, dijo Lindor.

“Perdemos un tremendo jugador y lo vamos a extrañar. Tiene sus razones y se respetan. Es uno de los mejores jugadores en las Grandes Ligas”, dijo el también padre, que igualmente espera un segundo bebé.

Correa se movió del siore a tercera base para el Clásico 2017. El campocorto lo ocupó Lindor.

Carlos Correa -a la izquierda- y Francisco Lindor encabezaron el equipo del 2017. (Ramón “Tonito” Zayas)

“Queremos ganar”

Lindor desea conquistar el campeonato finalmente para Puerto Rico, que se quedó a una victoria de celebrar en el 2013 y 2017. Lindor fue parte del subcampeonato en el 2017.

“Queremos ganar y representar a Puerto Rico de la forma en que se merece. Estamos entusiasmados. Tenemos un buen equipo, con una mezcla buena de peloteros que llevan tiempo en Grandes Ligas con otros que están empezando. Cuando se tiene una mezcla buena, cosas bonitas se dan”, dijo Lindor.

Puerto Rico jugará la fase preliminar del Clásico Mundial entre el 11 y el 15 de marzo como parte del Grupo D que se disputará en Miami, en el que tendrá que enfrentar a Nicaragua, Israel, Venezuela y República Dominicana. Los primeros dos equipos avanzan de ronda.

Entre otras cosas, Lindor tiene en común con Correa que sus esposas están embarazadas. Lindor y su esposa Katia esperan un segundo bebé para este año.

Lindor está encantado con la etapa de padre.

“Me gusta la etapa en que estoy, viendo a mi niña crecer y entusiasmado con la segunda criatura que venga, y de verdad que es una etapa bonita”, dijo.

Listo para los Mets

Antes de jugar en el Clásico, Lindor se reportará mañana a los entrenamientos primaverales de los Mets de Nueva York en Florida. La meta será dejar atrás el 2022.

“El 2022 es pasado. El 2023 es un año nuevo y hay que darle de nuevo. Hay que ganar. Todavía no he ganado un campeonato y esa es la meta. Me gustaría ganar”, dijo Lindor, quien en el 2016 perdió una Serie Mundial cuando militaba con los Indians de Cleveland.

Lindor se dirige para su novena temporada en las Grandes Ligas y la tercera con los Mets. En el 2022, los Mets se eliminaron en la serie de comodines.

El bateador de 27 jonrones y 107 carreras impulsadas en el 2022 dijo que tiene unas metas personales vestidas de estadísticas, las que no revelará. Solo dijo que son unos números “bonitos”.

“Me voy a quedar con esos números en la mente, y quiero ganar, quiero quedar campeón, y quiero mantenerme saludable. Si me mantengo saludable, voy a poner los números que quiero”, dijo el dos veces Bate de Plata y Guante de Oro.

Las expresiones de Lindor se dieron en medio de una actividad en la que se dirigió a estudiantes de la CBBA. Lindor llegó con las manos llenas de regalos deportivos para cada uno de los estudiantes. Les ofrendó con un paquete de ropa y calzado deportivo para su uso personal.

“La New Balance y Beltrán se han portado bien”, dijo el pelotero sobre los obsequios de la marca que le auspicia en las Grandes Ligas.