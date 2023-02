Florida. Manos a la obra enseguida.

Carlos Beltrán comenzará a trabajar como ayudante especial del gerente general de los Mets de Nueva York desde la próxima semana en los campamentos de primavera en Florida, confirmó hoy el propio expelotero durante una actividad en su academia de béisbol.

“Parte del contrato es ir al campamento de primavera. Es bien importante para mí, porque en el trabajo que voy a hacer no puedes esperar a que inicie la temporada para comenzar a hacer relaciones”, dijo Beltrán.

El expelotero de los Mets dijo que aún no ha firmado el contrato, por lo que no puede detallar cuáles serán sus funciones específicas como asistente del gerente general, Billy Eppler.

Sí adelantó que entre sus funciones estará la comunicación con los coaches de los Mets, que incluyen a también boricua Joey Cora como coach de tercera base, y conversar con los peloteros del equipo, entre los que destacan el campocorto Francisco Lindor.

Lindor, de hecho, fue un invitado especial en una actividad hoy en la Carlos Beltrán Baseball Academy.

“Voy a estar ayudando a la organización con todo lo que he aprendido en mi carrera. También voy a ser de ayuda para los coaches y con los jugadores. Me da esa oportunidad y me siento cómodo con el trabajo”, dijo Beltrán, quien fue también asistente del gerente general de los Yankees, Brian Cashman, años atrás.

Lindor dijo que Beltrán será una gran ayuda por el sistema que tenía para prepararse como jugador, lo que puede comunicar a los jugadores.

“Beltrán tiene una forma de prepararse que pienso que es única. Va a estar ayudando al cuerpo técnico, en las cosas que ellos no ven, porque tienen demasiadas cosas en el plato. Y tengo una buena relación con él. Así que cuando esté perdido, ya sé que él estará ahí”, dijo Lindor.

La oportunidad de regresar a los Mets ocurre tres años luego de que la organización abortara la contratación de Beltrán como dirigente tras su inclusión en el informe de Grandes Ligas en relación al escándalo del robo de señales de los Astros de Houston en el 2017.

El regreso a las Mayores le confirma a Beltrán que su nombre aún es de alta estima en los círculos beisboleros.

“Yo me dediqué por tantos años a hacer relaciones, que la gente sabe lo que puedo hacer y en dónde puedo contribuir. Soy una persona que me gusta llevarme bien con la gente y, al final, jugué para siete organizaciones y eso te hace el camino. Me siento sumamente bendecido”, dijo Beltrán.

Naturalmente, la nueva experiencia con los Mets pudiese llevar a Beltrán a tener una segunda oportunidad de dirigir en las Grandes Ligas.

Beltrán afirma a esa posibilidad, pero no la contempla en esta nueva etapa dentro de la oficina de los Mets.

“Ahora mismo, cuando tienes la flexibilidad de compartir con la familia, es un momento muy bonito. El trabajo que voy a tener me da la flexibilidad de estar alrededor de la familia y la Academia. Pero en un futuro uno nunca descarta dirigir”, dijo.