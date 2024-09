Francisco Lindor: “Si vuelvo a jugar este año, no creo que sea sin dolor”

“Si vuelvo a jugar este año, no creo que esté libre de dolor y estoy ok con eso. Simplemente, no quiero tener un dolor constante que me impida agacharme, porque entonces pondré a mi equipo en una posición en la que no los ayudaré tanto como quisiera”, dijo Lindor el domingo. “Eso no es justo para nadie. Para mí, es estar en una posición en la que si va a doler, el dolor va a ir y venir”.