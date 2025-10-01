“Fue decepcionante”: Josué Espada al analizar la eliminación de los Astros

Houston - En lugar de prepararse para un partido de playoffs el martes, el mánager de los Astros de Houston, Josué Espada, y el gerente general Dana Brown estaban respondiendo preguntas sobre su seguridad laboral y qué salió mal esta temporada.

“Soy el gerente general de los Astros”, dijo Brown al ser preguntado sobre su contrato. “Y eso es lo que espero ser mañana y mañana y mañana”.

Luego se le preguntó a Brown sobre el futuro de Espada, quien acaba de completar su segunda temporada como entrenador.

“Mira, he dejado muy claro que Joe es el mánager”, dijo Brown. “Joe tiene contrato”.

Fuera de los playoffs por primera vez desde 2016, los Astros ya buscan la manera de asegurar que su ausencia en la postemporada sea una aberración de un año.

Su ausencia esta temporada pone fin a una racha notable en la que lograron siete viajes consecutivos a la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre 2017 y 2023, antes de perder en la Serie de Comodines de la Liga Americana el año pasado. Durante ese período, ganaron cuatro banderines y la Serie Mundial en 2017 y 2022.

Esta temporada se vio afectada por las lesiones, sobre todo la del toletero estrella Yordan Álvarez, quien solo jugó 48 partidos debido a una fractura en la mano y una lesión de tobillo. La otra lesión importante de Houston en la alineación fue la del tercera base Isaac Paredes, quien se perdió cerca de dos meses por un problema en el tendón de la corva.

Esas lesiones fueron un golpe significativo para un equipo que perdió a dos de sus mejores jugadores esta temporada baja cuando el tercera base Alex Bregman y el jardinero Kyle Tucker se fueron en la agencia libre.

“No se equivoquen, cuando se eliminan pilares de la alineación, eso afectará al equipo, afectará algunos de sus turnos al bate”, dijo Brown. “Cuando Yordan Álvarez está en la alineación, hay que lanzar a los lanzadores a su alrededor de forma diferente. Así que creo que la ausencia de Yordan nos afectó mucho”.

Además de las ausencias de Álvarez y Paredes, los Astros lidiaron con lesiones en su cuerpo de lanzadores: Ronel Blanco se sometió a una cirugía Tommy John en mayo y Spencer Arrighetti estuvo ausente durante cuatro meses tras fracturarse el pulgar en un accidente imprevisto.

El bullpen sufrió un duro golpe cuando el cerrador Josh Hader, seis veces All-Star, sufrió una lesión en el hombro que lo mantuvo fuera de acción los dos últimos meses de la temporada.

A pesar de esto, los Astros aún estaban en posición de ganar la División Oeste de la Liga Americana por quinta temporada consecutiva y empataron con Seattle en el liderato al final del año.

Una barrida de los Marineros en casa del 19 al 21 de septiembre prácticamente acabó con esa posibilidad, pero se mantuvieron en la contienda por un puesto de comodín. Luego perdieron tres de sus siguientes cuatro juegos contra los Athletics y los Angels y fueron eliminados en el penúltimo día de la temporada.

“Esto nos va a dar mucha pena”, dijo Espada. “Somos un equipo de postemporada. Estábamos preparados para jugar en octubre y fue decepcionante no poder jugar hoy. No estoy contento, pero también estamos aprendiendo de cosas que podríamos haber hecho mejor, cómo podemos mejorar nuestro club y nuestros jugadores están ansiosos por volver a los entrenamientos de primavera y jugar”.

Espada dijo que está evaluando todo ahora mismo, incluyendo a su personal de cara al futuro. Añadió que esta evaluación se extiende a él mismo, ya que busca maneras de hacer más la próxima temporada.

“No estaría ayudando a esta organización si no me hiciera responsable”, dijo.

“Porque, al fin y al cabo, soy el mánager de este equipo y soy responsable de lo que sucede en el vestuario. Así que eso me importa mucho. Me importa la organización y me importa poner el mejor producto en el campo, porque nuestros aficionados esperan que ganemos, y me lo tomo muy en serio”, dijo el boricua.

Los Astros buscarán mejorar su rotación esta temporada baja tras enfocarse en reforzar su ofensiva en la fecha límite de canjes con el regreso de Carlos Correa y las incorporaciones de Jesús Sánchez y Ramón Urías.

Brown dijo que conversarán con el lanzador zurdo Framber Valdez, quien es agente libre tras pasar toda su carrera de ocho años con los Astros. Pero independientemente de lo que suceda con él, Brown afirmó que planean estar en el mercado para añadir jugadores a su rotación.

Aunque Brown dijo que analizaría todas las posibilidades para intentar mejorar el equipo, se siente bastante bien con los muchachos que ya están aquí.