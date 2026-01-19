Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fundación El Mago y Vivienda Pública inician clínicas de béisbol para niños de residenciales

La alianza arrancó con una primera actividad en Bayamón con la participación del pelotero de Grandes Ligas Javier Báez

19 de enero de 2026 - 5:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El campocorto de los Tigers de Detroit, Javier Báez, comparte con un niño durante una clínica de béisbol en Bayamón. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Fundación El Mago inició oficialmente una alianza con la Administración de Vivienda Pública (AVP) y su Oficina de Programas Comunales y Servicios al Residente mediante la celebración de clínicas de béisbol dirigidas a niños y jóvenes de residenciales públicos en Puerto Rico.

La primera de estas actividades se llevó a cabo el 17 de enero, en el Bayamón Baseball Complex, donde participaron 500 niños y jóvenes, junto al pelotero de Grandes Ligas Javier Báez y jugadores de los Bravos de Cidra de la Liga de Béisbol Superior Doble A, equipo del que el campocorto de los Tigers de Detroit es apoderado. Una segunda clínica está programada para el próximo sábado y se espera que participen otros 500 jóvenes.

La colaboración entre la fundación y la AVP fue anunciada en julio pasado, con el objetivo de desarrollar iniciativas deportivas y comunitarias de alcance continuo en residenciales públicos de la isla, utilizando el deporte como herramienta de desarrollo personal y social.

“Quiero agradecerle a la Administración de Vivienda Pública por estas iniciativas y el compromiso de crear oportunidades para los residenciales. Estas son experiencias que yo hubiera querido tener cuando era joven”, expresó Báez.

Por su parte, el administrador de Vivienda Pública, Juan Rosario, destacó el alcance de la alianza.

“Durante los últimos meses, hemos sostenido conversaciones productivas sobre el próximo paso para impactar positivamente a jóvenes de los residenciales y el alcance que esta iniciativa puede lograr”, indicó el funcionario en declaraciones escritas.

Como parte de sus actividades, la fundación también celebrará el 22 de enero su primer Torneo de Golf, en el Hyatt Regency Grand Reserve, en Río Grande.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
