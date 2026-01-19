Fundación El Mago y Vivienda Pública inician clínicas de béisbol para niños de residenciales

La Fundación El Mago inició oficialmente una alianza con la Administración de Vivienda Pública (AVP) y su Oficina de Programas Comunales y Servicios al Residente mediante la celebración de clínicas de béisbol dirigidas a niños y jóvenes de residenciales públicos en Puerto Rico.

La primera de estas actividades se llevó a cabo el 17 de enero, en el Bayamón Baseball Complex, donde participaron 500 niños y jóvenes, junto al pelotero de Grandes Ligas Javier Báez y jugadores de los Bravos de Cidra de la Liga de Béisbol Superior Doble A, equipo del que el campocorto de los Tigers de Detroit es apoderado. Una segunda clínica está programada para el próximo sábado y se espera que participen otros 500 jóvenes.

La colaboración entre la fundación y la AVP fue anunciada en julio pasado, con el objetivo de desarrollar iniciativas deportivas y comunitarias de alcance continuo en residenciales públicos de la isla, utilizando el deporte como herramienta de desarrollo personal y social.

“Quiero agradecerle a la Administración de Vivienda Pública por estas iniciativas y el compromiso de crear oportunidades para los residenciales. Estas son experiencias que yo hubiera querido tener cuando era joven”, expresó Báez.

Por su parte, el administrador de Vivienda Pública, Juan Rosario, destacó el alcance de la alianza.

“Durante los últimos meses, hemos sostenido conversaciones productivas sobre el próximo paso para impactar positivamente a jóvenes de los residenciales y el alcance que esta iniciativa puede lograr”, indicó el funcionario en declaraciones escritas.