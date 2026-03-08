Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hasta Francisco Lindor lo celebró: el batazo de Darrell Hernáiz desató la euforia en las redes sociales

El dramático ‘walk-off’ del campocorto ante Panamá encendió el Hiram Bithorn y provocó una avalancha de reacciones

8 de marzo de 2026 - 12:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Darell Hernaiz festeja con sus compañeros de equipo a su llegada al plato, tras darle la victoria 4-3 a los boricuas en 10 entradas con un solitario jonrón ante Panamá.Hernaiz es uno de los 17 debutantes de Puerto Rico en el torneo.Emmanuel "El Pulpo" Rivera festeja un doble en la tercera entrada.
1 / 14 | Hasta Francisco Lindor lo celebró: el batazo de Darrell Hernáiz desató la euforia en las redes sociales. Darell Hernaiz festeja con sus compañeros de equipo a su llegada al plato, tras darle la victoria 4-3 a los boricuas en 10 entradas con un solitario jonrón ante Panamá. - Carlos Rivera Giusti
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El batazo de Darrell Hernáiz que le dio el dramático triunfo el sábado a Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol no solo encendió el Estadio Hiram Bithorn, sino que también hizo explotar las redes sociales.

RELACIONADAS

El ‘walk-off’ del campocorto en la décima entrada para que el “Team Rubio” venciera 4-3 a Panamá provocó una ola de reacciones entre fanáticos y jugadores, que rápidamente comenzaron a compartir el momento y a celebrar la jugada que se volvió viral en cuestión de minutos.

Entre quienes se expresaron estuvo el campocorto puertorriqueño Francisco Lindor, quien no ocultó su emoción y celebró el batazo como un fanático más.

El cagüeño fue uno de los jugadores de Puerto Rico que no pudo participar en el torneo debido al tema de las pólizas de seguro.

“Juááá, vamo’ arriba”, exclamó Lindor.

Las imágenes y comentarios sobre la jugada continuaron circulando durante horas, acumulando miles de interacciones y comentarios de aficionados al béisbol.

Antes del sábado, ningún partido se había acabado con un ‘walk-off’ en seis ediciones del torneo. Puerto Rico selló la victoria de esa manera, mientras que Países Bajos hizo lo propio contra Nicaragua, también el sábado.

Los dirigidos por Yadier Molina, con marca de 2-0, regresan al terreno de juego el lunes ante Cuba a las 7:00 p.m.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Deportes
