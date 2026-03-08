1 / 14 Hasta Francisco Lindor lo celebró: el batazo de Darrell Hernáiz desató la euforia en las redes sociales

Darell Hernaiz festeja con sus compañeros de equipo a su llegada al plato, tras darle la victoria 4-3 a los boricuas en 10 entradas con un solitario jonrón ante Panamá.

Carlos Rivera Giusti