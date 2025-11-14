Imparable el cangrejo: Santurce mejora a 6-0 en el béisbol invernal

Los Cangrejeros de Santurce mejoraron su invicto a 6-0 con un triunfo el jueves, 3-1, sobre los Leones de Ponce en el Estadio Hiram Bithorn.

Los crustáceos son líderes absolutos de la tabla de posiciones de la joven temporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

A pesar de la derrota, Ponce conserva la segunda posición del torneo, empate con los Gigantes de Carolina (4-2).

El dominio monticular de Santurce marcó el ritmo del encuentro. El zurdo Juan Hillman (1-0) trabajó seis entradas sin permitir carreras, ponchando a cinco bateadores y limitando a los ponceños a solo dos imparables. Complementaron la labor de relevo Blane Abeyta, Robert Gsellman y Case Matter, quien se apuntó su primer salvamento.

Los Cangrejeros tomaron la delantera con un jonrón de Juan Centeno en la segunda entrada. Jeremy Arrocho anotó la segunda carrera en el tercer episodio tras un doble de Spencer Packard, quien volvió a remolcar al propio Arrocho en el quinto capítulo con otro batazo de dos bases.

PUBLICIDAD

Ponce marcó su única carrera en el octavo acto, cuando Kevin Santa conectó un sencillo que remolcó a Yeniel Laboy.

El derecho Freddie Cabrera (0-1) cargó con la derrota tras permitir tres carreras en cuatro entradas, con seis hits, un jonrón y una base por bolas.

Caguas sin conocer la victoria

Los Criollos de Caguas sumaron su sexta derrota al hilo este jueves, al caer con pizarra, 9-6, ante los Senadores de San Juan en el Estadio Yldefonso Solá Morales.

Caguas es el único equipo que no ha saboreado la victoria en lo que va del torneo, con 0-6. Mientras, San Juan consiguió su primer triunfo de la campaña y juega para 1-5.

Los Senadores tomaron el control del partido en la parte alta de la cuarta entrada, con un ramillete de cuatro anotaciones. En ese momento, los Criollos dominaban 3-2, hasta que un doblete de Shinya Hasegawa igualó la pizarra y un jonrón de Abdiel Layer, con dos corredores en base, viró el marcador 6-3 a favor de los capitalinos.

Los locales respondieron con dos carreras en la parte baja del mismo capítulo mediante un sencillo de Elijah Dunham y un doblete de Bryan Torres.

San Juan volvió a despegarse en el quinto episodio con dos anotaciones, producto de un lanzamiento salvaje del relevista Roel Ramírez y otro doblete de Hasegawa.

La novena carrera de los capitalinos llegó en la sexta entrada con un batazo de dos bases de Kenen Irizarry.

En la novena entrada, un vuelacercas solitario de Dunham dio paso a la sexta carrera de Caguas.

PUBLICIDAD

Iván Houllemont lanzó dos episodios en cero para apuntarse la victoria en relevo, mientras Dereck Rodríguez cargó con la derrota al permitir seis carreras en 3.2 entradas.

Los Senadores fueron los primeros en pisar el plato, con sencillo de Yariel González en el primer acto. Caguas empató con un error en la segunda entrada.

En la tercera, un sencillo de Roby Enríquez produjo la segunda carrera de San Juan y, en la parte baja, un cuadrangular de Vimael Machín impulsó dos anotaciones para darle la ventaja momentánea a los Criollos.

Caguas pegó 12 inatrapables en el encuentro y San Juan acumuló 13.

Indios regresan a la ruta ganadora

Un jonrón solitario de Shawn Ross en la tercera entrada fue suficiente para los Indios de Mayagüez quebrar una racha de tres derrotas con una blanqueada, 1-0, sobre a los Gigantes de Carolina en el Estadio Roberto Clemente Walker.

Con este triunfo, la novena de la Sultana del Oeste juega para 3-3 previo al receso por motivo del Juego de Estrellas 2025 en Nueva York.

El importado Ashton Goudeau salió airoso por segunda ocasión en el torneo lanzando cinco entradas completas donde permitió cinco sencillos sin carreras y propinando dos ponches. El zurdo Keylian Killgore consiguió el último out en la entrada de recoger los bates para agenciarse su primer salvamento de la campaña.

Mientras que el abridor de los locales, Kazuo Ohno, no corrió con la misma suerte tras dar paso al jonrón de La Tribu en labor de cuatro entradas y un tercio.