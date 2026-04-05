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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Increíble! Se roba tres jonrones en un mismo partido

El jardinero de los Angels, Jo Adell, brilló con una defensa espectacular al protagonizar tres jugadas clave en la victoria de su equipo

5 de abril de 2026 - 11:46 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jo Adell, de los Angels de Los Ángeles, atrapa un elevado de J.P. Crawford, de los Mariners de Seattle. (Caroline Brehman)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Anaheim - Jo Adell realizó tres atrapadas que robaron jonrones, incluida una mediante un salto descomunal mientras se estrellaba contra los asientos en la novena entrada, y los Angels de Los Ángeles resistieron para superar el sábado 1-0 a los Mariners de Seattle.

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Jack Kochanowicz (1-0) permitió cuatro hits y recetó siete ponches en 5 2/3 entradas, mientras que Zach Neto aportó la única carrera al castigar el cuarto lanzamiento del derecho Emerson Hancock con un jonrón de 443 pies en la primera.

El relevista de los Angels Chase Silseth salió ileso de un atasco con dos en base y sin outs en la séptima.

J.P. Crawford abrió la novena con un batazo hacia la esquina del jardín derecho, donde Adell saltó para atrapar la pelota con el guante, dio la vuelta por encima de la verja y cayó en la primera fila de asientos antes de levantar el guante para mostrar que tenía la bola.

La atrapada se confirmó tras revisar la repetición.

Adell saltó muy por encima de la línea amarilla en la pared para negarle a Cal Raleigh un jonrón solitario en el primer acto e hizo una atrapada casi idéntica para privar a Josh Naylor de un jonrón solitario en la octava.

Jordan Romano, el sexto lanzador de los Angels, retiró luego a Cole Young con un elevado dentro del cuadro y ponchó a Leo Rivas para su tercer salvamento.

Hancock (1-1) permitió seis hits en 6 2/3 entradas y ponchó a cinco, después de haber lanzado seis entradas sin hit el 29 de marzo contra Cleveland.

Tags
BéisbolGrandes LigasAngels de Los ÁngelesMariners de SeattleMLB
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