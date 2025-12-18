Isan Díaz flecha a los Gigantes con un grand slam en la novena entrada

En un escenario de película, Isan Díaz se vistió de héroe para que los Indios de Mayagüez dejaran en el terreno a los Gigantes de Carolina con marcador final, 7-6, en la semanas finales de la temporada regular de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

En la novena entrada con bases llenas, dos outs y el marcador 6-3 favoreciendo a los visitantes, el campocorto de La Tribu la envío al estacionamiento del Estadio Isidoro “Cholo” García, siendo su cuartro cuadrangular de la temporada.

Los Indios mejoraron a 15-15, mientras que La Tropa cayó a 15-17.

Los primeros en anotar en el encuentro fueron los Indios en la segunda entrada con sencillo impulsador de Martín “Machete” Maldonado para colocar la pizarra, 1-0.

Carolina rayó sus primeras cuatro carreras en el sexto episodio producidas por indiscutibles consecutivos de Johnathan Rodríguez, Félix Stevens y Deniel Ortiz combinados con lanzamiento salvaje del pitcheo local.

PUBLICIDAD

En el séptimo capítulo, los Indios se acercaron en el marcador acortando la distancia de sus competidores a una carrera. Daniel “Danny” Ortiz abrió la tanda con inatrapable seguido de doble de Matthew Lugo para entrar en tránsito. Rodado de out en los turnos de Eddie Rosario y Emmanuel “Pulpo” Rivera fue la fórmula de remolque para la segunda y tercera carrera de los locales.

Los Gigantes sumaron dos en el octavo episodio cortesía de imparable de Miguel Pabón lo que abultó la ventaja momentáneamente, 6-3, pero el final de la historia estaba escrito en la última entrada en el bate de Isan Díaz.

Matt Tenuta consiguió su primer triunfo de la temporada con una entrada sin libertades, mientras que el revés fue a la cuenta de Osvaldo Berríos dando paso a cuatro carreras limpias en labor de dos tercios.

Tomás Nido debuta y los Criollos doblegan a San Juan

Los Criollos de Caguas defendieron su casa y apabullaron 13-3 a los Senadores de San Juan este miércoles en el Estadio Yldefonso Solá Morales.

Fue la segunda victoria consecutiva para Caguas, que colocó su marca en 16-16 para jugar para .500, mientras San Juan continúa en el sótano con récord de 9-22.

Aunque los Senadores fueron los primeros en pisar el plato con cuadrangular solitario de Yariel González en la primera entrada, la Yegüita respondió de forma contundente en la parte baja del mismo episodio con un ramillete de ocho anotaciones.

Un elevado de sacrificio de MJ Meléndez empató el encuentro y, acto seguido, un sencillo de Luis Vázquez le dio la ventaja a los locales. Onix Vega remolcó dos carreras con imparable, Tomás Nido impulsó una con sencillo, Bryan Torres trajo otra con indiscutible y un doblete de Kristian Campbell produjo dos más para completar el rally.

PUBLICIDAD

La ofensiva cagüeña se mantuvo encendida en la segunda entrada, cuando una rola de Vázquez impulsó una carrera y Noah Myers conectó cuadrangular con uno a bordo.

El estelar lanzador José de León se apuntó su primera victoria de la temporada, luego de tres derrotas.

Trabajó cinco entradas, en las que ponchó a seis, permitió dos imparables y una carrera. El relevo estuvo a cargo de Christian Torres, Anthony Maldonado, Jorge Benítez y Paolo Espino.

La derrota fue para Brandon Komar, quien permitió seis carreras con apenas dos bateadores retirados.San Juan anotó su segunda carrera en el tope del séptimo episodio mediante doblete de Jan Mercado.

En la parte baja de ese mismo capítulo, un sencillo de Nido impulsó la duodécima carrera de Caguas y, en el octavo acto, una rola de Manny García llevó al plato la decimotercera anotación en las piernas de Kristian Campbell.

En la novena entrada y después de dos outs, Jadiel Sánchez remolcó la tercera carrera de los Senadores con sencillo.

Los Criollos conectaron 13 imparables en el desafío, con dos hits cada uno para Torres, Vega y Nido. San Juan pegó nueve.

Leones a medio juego del liderato

Los Leones de Ponce protagonizaron una sólida remontada para imponerse el miércoles 10-7 sobre los Cangrejeros de Santurce en el Estadio Hiram Bithorn.

Con el triunfo, los selváticos mejoraron su marca a 19-12 y se colocaron a solo medio juego del primer lugar, que continúan ocupando los Cangrejeros pese a caer a 20-12.

Dalton Guthrie lideró la ofensiva ponceña al conectar doble y sencillo, además de anotar dos carreras. Aldemar Burgos también aportó con un doble y dos carreras empujadas.

PUBLICIDAD

En el montículo, el zurdo Julio Torres (4-0) se apuntó la victoria con una entrada en blanco como relevista, mientras Andrew Marrero lanzó el noveno episodio sin permitir libertades para conseguir su duodécimo salvamento, líder absoluto del circuito.

Los abridores Eduardo Rivera por Santurce y Freddie Cabrera por Ponce tuvieron salidas similares, al permitir cuatro anotaciones cada uno en la segunda entrada.

Santurce tomó ventaja en el cuarto episodio con sencillo remolcador de Edwin Arroyo y amplió su delantera en el quinto con imparables productores de Andrew Velázquez y Rubén Castro para colocar la pizarra 7-4.

El rumbo del partido cambió en el octavo episodio. Ante el relevista Andre Scrubb, los Leones fabricaron un rally que comenzó con sencillos consecutivos de Jesmuel Valentín y Guthrie. Un error de Edwin Arroyo permitió las carreras de Valentín y Guthrie, seguido por un elevado de sacrificio de Jacob Berry que empató las hostilidades. Posteriormente, Matt Batten conectó imparable productor de la octava vuelta y el novato Chris Arroyo añadió otra carrera con sencillo al central para colocar el juego 9-7.

Ponce añadió una carrera más en la novena entrada con batazo remolcador de Edwin Díaz.

Scrubb (0-1) cargó con la derrota al permitir cuatro carreras, una de ellas inmerecida, en apenas un tercio de entrada.