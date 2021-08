Algunos de los jugadores de los Mets de Nueva York tuvieron una reacción muy particular contra los fanáticos de su novena el domingo cada vez que produjeron a la causa de su equipo ante los Nationals de Washington.

Varios integrantes de los Mets como los boricuas Javier Báez, Francisco Lindor y Kevin Pillar mostraron sus pulgares abajo hacia los fans en protestas por los constantes abucheos que han sido objeto en las pasada semanas.

Y fue el puertorriqueño Báez quien dio un paso al frente para explicar el motivo de ese inusual comportamiento durante una conferencia de prensa.

“Cuando nosotros no estamos teniendo éxito, vamos a ser abucheados. Entonces ellos (los fans) van a ser abucheados cuando nosotros tengamos éxito”, dijo Báez luego de la victoria de los Mets 9-4 ante los Nationals de Washington.

Báez hizo la señal de pulgar abajo luego de que conectó un enorme jonrón por el predio izquierdo con uno a bordo a una distancia de 444 pies.

Acompañado por su pequeño hijo en la conferencia, Báez se sinceró con los medios de comunicación y declaró que “yo juego para los fanáticos y los amo, pero si ellos van a hacer eso, están poniendo más presión en el equipo y eso no lo queremos”, señaló Báez, quien apenas promediaba .204 con dos jonrones y tres remolcadas antes del partido del domingo desde que fue cambiado a los Mets.

“Nosotros no somos máquinas. Vamos a tener ‘struggles’. Cuando me poncho soy abucheado. Entonces cuando tenemos éxito, le vamos a dejar saber cómo nos sentimos. Para mí, ellos (los fans) deben ser mejores. Es mi opinión y es de la forma que me siento”, dijo Báez.

“Los abucheos no me molestan. Me hacen ser más competidor. Voy a competir en cada lanzamiento”.

Los Mets han ganado dos juegos en línea luego de perder 12 de los pasados 14 partidos. Durante la racha, Nueva York cayó al tercer lugar en la división Este de la Liga Nacional.