Las alarmas se encendieron ayer con el pelotero boricua Javier Báez, quien recibió un pelotazo en su mano izquierda y tuvo que abandonar el partido entre sus Tigers de Detroit y los Brewers de Milwaukee en la primera entrada.

Sin embargo, todo quedó en un susto y Báez no sufrió factura, por lo que se espera que el puertorriqueño regrese entre hoy o mañana a la alineación de los Tigers.

El pelotazo fue un lanzamiento de Freddy Peralta que alcanzó las 93 millas por hora.

“Estoy bien”, dijo Báez a los periodistas tras el partido, en el que los Brewers salieron por la puerta ancha, 6-2. “Tal vez necesite un día, pero debo estar bien”.

“Definitivamente me golpeó, pero creo que le dio al bate también”, abundó Báez. “ Fue justo donde agarro el bate. Me dio mayormente en la ‘carne’ (de la mano). Sabía que estaba bien (no hay fracturas). Solo necesitaba que se fuera el dolor, yo quería ir a primera base”.

Javier Báez recibió el pelotazo en la primera entrada del juego. (Kenny Yoo)

La ausencia de una fractura es una buena noticia para Báez y los Tigers, luego que el boricua comenzara a calentar con el bate. El puertorriqueño acumulaba una racha de 10 partidos consecutivos bateando de hit. En esa racha, Báez bateó para .378 (37-14) con cuatro extrabases y siete carreras empujadas, según destacó MLB Network en la red social Twitter.

En lo que va de temporada, Báez presenta promedio de .234 con ocho carreras empujadas por los Tigers. Aún no ha bateado un cuadrangular.

Los Tigers, con marca de 9-14, reciben el jueves a los Orioles de Baltimore desde las 6:40 de la tarde.