1 de octubre de 2025
Béisbol
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Javier Báez remolca la única carrera de los Tigers en la derrota en Cleveland

Los Guardians igualaron la serie de comodines contra Detroit para forzar un tercer duelo decisivo el jueves

1 de octubre de 2025 - 5:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Javier Báez conecta un sencillo impulsador en la cuarta entrada contra los Guardians. (Sue Ogrocki)
Por Joe Reedy

Cleveland - Brayan Rocchio y Bo Naylor sacudieron jonrones durante un racimo de cinco carreras en el octavo inning y los Guardians de Cleveland igualaron su serie de comodines de la Liga Americana contra los Tigers de Detroit al llevarse el miércoles una victoria 6-1 en el segundo juego.

RELACIONADAS

George Valera también la desapareció para que los Guardianes forzaran un decisivo tercer duelo en la serie al mejor de tres.

El ganador del jueves se enfrentará a los Marineros de Seattle en una serie divisional. Ningún equipo ha perdido el Juego 1 de una serie de comodines y ha avanzado desde que comenzó la ronda ampliada en 2022.

El puertorriqueño Javier Báez aportó dos hits y una carrera impulsada para los Tigers, que se fueron de 15-1 con hombres en posición de anotar, dejando varados a 15 corredores en los senderos.

Detroit llenó las bases con dos outs en la novena entrada, pero Cade Smith logró que Dillon Dingler conectara una línea directo al primera base C.J. Kayfus.

El juego estaba empatado 1-1 con un out en la octava entrada cuando Rocchio bateó una recta 99.9 mph del lanzador perdedor Troy Melton y la mandó 379 pies hacia las gradas del jardín derecho. Fue el segundo jonrón del venezolano en tres juegos. Había conectado un jonrón de tres carreras en la décima entrada el domingo para dar a los Guardians una victoria 9-8 sobre los Rangers de Texas en el final de la temporada regular.

El infielder de 24 años ahora presume de un promedio de bateo de .308 (12 de 39) en 12 juegos de postemporada.

Daniel Schneemann añadió un doble impulsor antes de que Naylor conectara un lanzamiento de Brant Hurter sobre la pared del jardín derecho para una ventaja de cinco carreras.

Jakob Junis se llevó la victoria mientras el bullpen de los Guardianes mantuvo a Detroit sin anotaciones durante cinco entradas y un tercio.

Cleveland tomó la delantera en la primera entrada cuando Valera desapareció una recta de 94.1 mph en la mitad superior de la zona de strike del abridor Casey Mize, enviando la pelota sobre la pared del jardín central. El jonrón fue en cuenta completa.

Detroit empató el juego en la cuarta entrada y casi tomó la delantera. Báez conectó un hit al centro para impulsar a Riley Greene y Dingler. Dio la impresión que Zach McKinstry había esquivado el guante de José Ramírez en la tercera base tras el tiro de Chase DeLauter, quien debutó en las Grandes Ligas. La revisión de video anuló la decisión de safe del árbitro Stu Scheurwater y la carrera de Dingler fue retirada de la pizarra.

Detroit también colocó corredores en las esquinas sin outs en la séptima entrada después de que el venezolano Gleyber Torres fue golpeado por un lanzamiento y avanzó a tercera con el hit de Kerry Carpenter. Hunter Gaddis retiró a Spencer Torkelson con un elevado poco profundo, y Tim Herrin ponchó a Jahmai Jones y Wenceel Pérez.

En el tercer juego el jueves, el derecho de los Tigres Jack Flaherty (8-15, 4.64 de efectividad) hará su octava apertura de postemporada. Por Cleveland, el derecho Slade Cecconi (7-7, 4.30) tendrá su primera apertura en playoffs.

Tags
Javier BáezTigers de DetroitGuardians de ClevelandMLBGrandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
Joe Reedy
