José Berríos, a semanas de retornar al montículo con los Blue Jays

El lanzador puertorriqueño José Berríos podría entrar en acción por primera vez en la temporada 2026 de las Grandes Ligas tan pronto como a finales de abril o principios de mayo con los Blue Jays de Toronto.

Según reportes de prensa, el bayamonés comenzará a tener apariciones la semana que viene en juegos de liga menor como parte de su rehabilitación.

Keegan Matheson, de MLB.com, fue el primero en reportarlo, en un artículo en que menciona otras movidas que esperan realizar los Blue Jays, atribulados por varias lesiones en su personal. Tienen marca de 6-7 y empatan con Baltimore y Tampa Bay en el segundo lugar de la División Este de la Liga Americana.

De acuerdo a Matheson, asignado a la cobertura de los Blue Jays para MLB.com, Berríos probablemente comenzará su rehabilitación con el objetivo de lanzar 50 lanzamientos en su primer partido. Dependiendo de cómo responda, podría tener al menos dos juegos más en liga menor.

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Berríos terminó la temporada regular 2025 en la lista de lesionados por una inflamación en su codo derecho, razón por la que se perdió toda la postemporada, incluyendo la primera participación de Toronto en 32 años en una Serie Mundial, que eventualmente perdió ante los Dodgers de Los Ángeles en siete juegos.

En el entrenamiento primaveral previo a esta campaña, se informó entonces que tenía una fractura por estrés en el codo, lo que lo privó de iniciar la campaña por primera vez tras su debut en las Grandes Ligas en 2016.

La temporada pasada, Berríos quedó lejos de sus mejores números, aunque volvió a tener una gran cantidad de apariciones, con 31 aperturas. Terminó con récord de 9-5 con una efectividad de 4.17 en 166.0 entradas lanzadas.

El derecho entrará a su undécima campaña en las Mayores, y quinta de un contrato por siete que firmó con los Blue Jays al concluir la campaña 2021 con ellos luego de recibirlo en cambio desde los Twins de Minnesota.

Su marca de por vida es de 108-82 con 4.08 de efectividad y 1,481 ponchados.

Berríos era considerado para lanzar con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol pasado, pero luego de que se reportara inicialmente que no había recibido el permiso para tirar en la primera ronda en San Juan, y que solo sería activado si los boricuas adelantaban a la segunda ronda, surgió la noticia de su lesión en el codo que lo privaría incluso de iniciar la temporada 2026 con Toronto.

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Con los Blue Jays, incluyendo la segunda mitad de temporada de 2021 cuando pasó en cambio desde Minnesota, Berríos acumula marca de 53-39 con 4.09 de efectividad con 702 ponchados, en 139 partidos y 790.1 entradas.

En esa mitad de temporada con Toronto, tras el canje, lució bien con 12-9 y 3.52 de ERA, ganándose luego en el periodo muerto el contrato como agente libre para quedarse en la franquicia canadiense.