José Berríos presenta una inflamación en el codo en los campos primaverales
El lanzador de los Blue Jays no había recibido autorización para unirse a Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol
13 de marzo de 2026 - 8:36 PM
13 de marzo de 2026 - 8:36 PM
El lanzador boricua de los Blue Jays de Toronto, José Berríos, no realizó este jueves una apertura programada contra los Phillies de Filadelfia debido a una inflamación en el codo derecho en la continuación de los campos primaverales de las Mayores.
La información fue revelada por el periodista Arden Zwellin de Sportsnet.
Un examen de resonancia magnética (MRI) reveló la lesión del puertorriqueño, cuya participación con Puerto Rico en la segunda ronda del Clásico Mundial de Béisbol no fue aprobada en pasados días por la falta de la póliza de seguro.
En septiembre de la pasada temporada, Berríos fue enviado a la lista de lesionados por primera vez en su carrera debido a la misma condición. No jugó en la postemporada con los Blue Jays.
En estos campos primaverales, Berríos ha realizado tres aperturas con ERA de 3.38.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: