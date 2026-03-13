Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

José Berríos presenta una inflamación en el codo en los campos primaverales

El lanzador de los Blue Jays no había recibido autorización para unirse a Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol

13 de marzo de 2026 - 8:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José Berríos ha realizado tres salidas en los campos primaverales. (Jon Blacker)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El lanzador boricua de los Blue Jays de Toronto, José Berríos, no realizó este jueves una apertura programada contra los Phillies de Filadelfia debido a una inflamación en el codo derecho en la continuación de los campos primaverales de las Mayores.

RELACIONADAS

La información fue revelada por el periodista Arden Zwellin de Sportsnet.

Un examen de resonancia magnética (MRI) reveló la lesión del puertorriqueño, cuya participación con Puerto Rico en la segunda ronda del Clásico Mundial de Béisbol no fue aprobada en pasados días por la falta de la póliza de seguro.

En septiembre de la pasada temporada, Berríos fue enviado a la lista de lesionados por primera vez en su carrera debido a la misma condición. No jugó en la postemporada con los Blue Jays.

En estos campos primaverales, Berríos ha realizado tres aperturas con ERA de 3.38.

Tags
Clásico Mundial de BéisbolJosé BerríosBlue Jays de Toronto
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 12 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: