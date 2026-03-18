José Berríos se perderá el inicio de temporada con los Blue Jays por lesión en el codo
El lanzador puertorriqueño terminó la pasada campaña en la lista de lesionados por la misma condición
18 de marzo de 2026 - 2:36 PM
18 de marzo de 2026 - 2:36 PM
Dunedin, Florida - El lanzador de los Blue Jays de Toronto, José Berríos, no estará listo para el inicio de la temporada después de que le diagnosticaran una fractura por estrés en el codo derecho.
El puertorriqueño se había reunido con el doctor Keith Meister para evaluar su condición, luego de no tirar en su salida programada en campos primaverales. La organización de Toronto dijo que tiene una inflamación en el codo.
El mánager John Schneider informó a los reporteros el miércoles sobre el diagnóstico del derecho puertorriqueño.
“Creo que se tomará un par de días sin lanzar y luego volverá a hacerlo. Ojalá no sea demasiado tiempo”, dijo Schneider.
”Mientras se sienta bien, (él) puede volver al montículo relativamente pronto, pero no estará listo para comenzar la temporada”.
Berríos, de 31 años, tuvo marca de 9-5 con efectividad de 4.17 en 31 apariciones con los Blue Jays la temporada pasada. Terminó la campaña en la lista de lesionados y no lanzó en la postemporada mientras Toronto alcanzó la Serie Mundial.
Igualmente, Berríos no recibió autorización para lanzar con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol.
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