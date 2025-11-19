José “Cheo” Rosado permanecerá como coach de bullpen de los Mets
El exlanzador boricua de las Grandes Ligas irá a su tercera temporada al hilo con la organización de Nueva York
19 de noviembre de 2025 - 4:29 PM
El boricua José “Cheo” Rosado permanecerá como coach de bullpen de los Mets de Nueva York, según dio a conocer la organización.
Así las cosas, el exlanzador de las Grandes Ligas irá a su tercera temporada al hilo con los Mets.
A principios de octubre pasado, los Mets hicieron una reestructuración en el cuerpo técnico del dirigente venezolano Carlos Mendoza y la organización le dio permiso a Rosado de buscar trabajo en otro lugar en lo que ellos nombraban un nuevo coach de lanzadores.
La gerencia de los Mets quería que el nuevo instructor de pitcheo tuviera la oportunidad de elegir al coach de bullpen.
We have announced the team’s complete 2026 Major League coaching staff. pic.twitter.com/weJDg91ipa— New York Mets (@Mets) November 19, 2025
Justin Willard fue nombre el nuevo adiestrador de lanzadores y, al parecer, favoreció la permanencia de Rosado.
Los Mets decepcionaron en la pasada temporada al colapsar en la parte final de la fase regular y quedar fuera de la postemporada.
