19 de noviembre de 2025
80°nubes rotas
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

José “Cheo” Rosado permanecerá como coach de bullpen de los Mets

El exlanzador boricua de las Grandes Ligas irá a su tercera temporada al hilo con la organización de Nueva York

19 de noviembre de 2025 - 4:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rosado seguirá en el bullpen de los Mets. (Carlos Giusti/Staff)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El boricua José “Cheo” Rosado permanecerá como coach de bullpen de los Mets de Nueva York, según dio a conocer la organización.

RELACIONADAS

Así las cosas, el exlanzador de las Grandes Ligas irá a su tercera temporada al hilo con los Mets.

A principios de octubre pasado, los Mets hicieron una reestructuración en el cuerpo técnico del dirigente venezolano Carlos Mendoza y la organización le dio permiso a Rosado de buscar trabajo en otro lugar en lo que ellos nombraban un nuevo coach de lanzadores.

La gerencia de los Mets quería que el nuevo instructor de pitcheo tuviera la oportunidad de elegir al coach de bullpen.

Justin Willard fue nombre el nuevo adiestrador de lanzadores y, al parecer, favoreció la permanencia de Rosado.

Los Mets decepcionaron en la pasada temporada al colapsar en la parte final de la fase regular y quedar fuera de la postemporada.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
