Josué Espada comienza su nueva etapa como dirigente de Houston y anuncia a Josh Hader como taponero

“Ambos han tenido éxito. Me siento más cómodo dándole a Hader esa oportunidad ya que ha demostrado su capacidad para hacerlo”, dijo Espada. “Igual que Pressly. Es solo que Pressly no lanzará la novena entrada... No quiero poner palabras en la respuesta de Pressly. boca, pero todo lo que me dijo fue que está a bordo”.