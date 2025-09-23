Josué Espada, confiado en clasificar a los playoffs: “Voy a los Astros contra cualquiera”

Los Astros de Houston son uno de esos equipos que se juegan la vida en las últimas series de temporada regular y su dirigente, el boricua Josué Espada, apuesta a que su novena será una de los que terminará con vida hacia la postemporada de MLB.

Los Guardians de Cleveland, los Red Sox del dirigente cagüeño Alex Cora y los Mets de Nueva York, entre otros equipos, también batallan en la recta final por los puestos de wild card.

Houston cayó en apuros el pasado fin de semana, cuando fue barrido por los Mariners de Seattle. Ahora, los Astros y Cleveland están empates en el último puesto de comodín.

“Vamos a ir un juego a la vez”, dijo Espada en MLB.com. “Solo nos quedan seis partidos. Pero seis grandes juegos. Y hemos competido muy bien cuando lo hacemos en el Oeste. Tenemos que crecernos. Llegó el momento de la verdad. Ahora es que tenemos que jugar bien. Escojo a este equipo contra cualquier otro cuando estamos contra de la pared”.

Los Astros (84-72), los Guardians (84-72) y los Red Sox (85-71) pelean por el último puesto de wild card de la Liga Americana.

Los Guardians tienen una serie próxima ante los alicaídos Tigers de Detroit y cierran la temporada ante los Rangers de Texas. Boston, que tiene el segundo de tres puestos de wild card, juega desde este martes una serie ante los Blue Jays de Toronto.

Los Astros perdieron por lesiones a dos de sus principales bates, Yordan Álvarez y Jeremy Peña.

“Tenemos que salir a jugar y encontrar la forma de ganar, ya sea jugando bien o mal. Al final del día lo importante es ganar”, dijo el campocorto boricua de los Astros, Carlos Correa.

Lindor: “Tenemos que salir de esta situación”

Los Mets (80-76), por su parte, también pelean por el último puesto de comodín en la Liga Nacional con los Reds de Cincinnati (80-76) y los Diamondbacks de Arizona (79-77).

Los Mets y los Reds están igualados en el último puesto de comodín.

Como los Astros, los Mets ha caído en aprietos luego de perder 11 de sus últimos 15 juegos. Ahora tienen series ante los clasificados Cubs de Chicago y los todavía vivos Marlins de Miami.

El siore de los Mets, el cagüeño Francisco Lindor, sostuvo que es hora de responsabilizarse por el hoyo en que han caído.

“Nosotros mismos nos colocamos en esta situación en que estamos, así que tenemos que encontrar la forma de salir. Todo se resuelve ganando”, apuntó Lindor en MLB.com.