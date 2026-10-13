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Josué Espada recibe permiso para entrevistarse con los Mariners de Seattle

La noticia surge en medio de la incertidumbre sobre el futuro del dirigente carolinense con los Astros de Houston

13 de octubre de 2026 - 12:18 PM

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En sus tres campañas con los Astros, Josué Espada acumuló marca de 256-229 y conquistó dos títulos de la División Oeste de la Liga Americana, en 2024 y 2026. (Karen Warren)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El dirigente puertorriqueño Josué Espada recibió autorización de los Astros de Houston para entrevistarse con los Mariners de Seattle, que buscan un nuevo piloto tras la salida de Dan Wilson.

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Según informó este martes el portal MLB.com, citando a una fuente, Espada sostendrá una reunión con la organización de Seattle para discutir la vacante. Ninguno de los dos equipos ha confirmado oficialmente las conversaciones.

La noticia surge en medio de la incertidumbre sobre el futuro del dirigente carolinense, cuyo contrato con Houston expira a finales de octubre y quien todavía no conoce si continuará al frente de los Astros para la próxima campaña.

Espada completó su tercera temporada como dirigente de Houston, organización a la que llegó en 2018 como coach de banco y en la que fue ascendido al puesto de piloto para sustituir a Dusty Baker después de la temporada de 2023.

En sus tres campañas al mando, acumuló marca de 256-229 y conquistó dos títulos de la División Oeste de la Liga Americana, en 2024 y 2026.

Sin embargo, los Astros quedaron eliminados en la serie de ‘wild cards’ de la Liga Americana al ser barridos por los White Sox de Chicago, luego de finalizar la temporada regular con récord de 81-81.

Tras la eliminación, Espada expresó su deseo de continuar con la franquicia, aunque reconoció que su futuro dependerá de las decisiones de la organización.

En tanto, los Mariners despidieron a Wilson después de una decepcionante temporada en la que terminaron con marca de 76-86, apenas un año después de haber llegado al séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

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Josué EspadaMariners de SeattleGrandes LigasAstros de Houston
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