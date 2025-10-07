Josué Espada regresaría con los Astros en 2026

El boricua Josué Espada estaría de regreso en 2026 en la dirección de Astros de Houston.

La noticia fue reportada el martes por Brian McTaggart, periodista de MLB.com.

“El gerente general de los Astros, Dana Brown, y el mánager (Josué) Espada regresarán a sus puestos en el club para 2026, según informó una fuente a MLB.com el martes, poniendo fin a cualquier especulación sobre su futuro. El equipo aún no ha confirmado la noticia”.

Espada está bajo contrato para la temporada 2026, pero surgieron especulaciones luego de que Houston no avanzara a los playoffs por primera vez desde 2016.

El puertorriqueño lideró a los Astros a marca ganadora de 87-75, pese a la cantidad de lesiones que sufrió el equipo en jugadores de posición, así como de sus lanzadores.