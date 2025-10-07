Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
8 de octubre de 2025
78°nublado
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Josué Espada regresaría con los Astros en 2026

El dirigente puertorriqueño permanece bajo contrato para la siguiente campaña

7 de octubre de 2025 - 7:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El dirigente de los Astros de Houston, Josué Espada, regresaría para una tercera temporada con el equipo. (Kevin M. Cox)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El boricua Josué Espada estaría de regreso en 2026 en la dirección de Astros de Houston.

RELACIONADAS

La noticia fue reportada el martes por Brian McTaggart, periodista de MLB.com.

“El gerente general de los Astros, Dana Brown, y el mánager (Josué) Espada regresarán a sus puestos en el club para 2026, según informó una fuente a MLB.com el martes, poniendo fin a cualquier especulación sobre su futuro. El equipo aún no ha confirmado la noticia”.

Espada está bajo contrato para la temporada 2026, pero surgieron especulaciones luego de que Houston no avanzara a los playoffs por primera vez desde 2016.

El puertorriqueño lideró a los Astros a marca ganadora de 87-75, pese a la cantidad de lesiones que sufrió el equipo en jugadores de posición, así como de sus lanzadores.

En medio del colapso en septiembre, los Astros de Espada perdieron, por ejemplo, a tres jugadores clave: el primer bate Jeremy Peña, el toletero Yordan Álvarez y el cerrador Josh Hader.

Tags
Josué EspadaAstros de HoustonMLBBéisbol
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 7 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: