Juan Soto jonronea y el boricua Francisco Lindor termina con tres hits y cuatro carreras anotadas para los Mets

Nueva York - Juan Soto conectó un jonrón de tres carreras durante una cuarta entrada de seis anotaciones que impulsaron a los Mets de Nueva York a una victoria crucial de 12-6 sobre los Nationals de Washington el viernes por la noche.

Los Mets, que estaban detrás 4-1 después de tres entradas, comenzaron la noche con una ventaja de dos juegos sobre los Diamondbacks de Arizona por el tercer lugar como comodín de la Liga Nacional.

El venezolano Francisco Álvarez logró un doble de dos carreras que empató el juego y el boricua Francisco Lindor bateó el sencillo que puso a los Mets por delante antes del cuadrangular número 42 de la temporada, el mejor total de la carrera de Soto. El dominicano había logrado 41 jonrones para los Yankees la temporada pasada antes de firmar un contrato récord de $765 millones con los Mets.

PUBLICIDAD

Lindor terminó con tres imparables y cuatro carreras, mientras que Brandon Nimmo pegó un sencillo de dos carreras en la octava. Pete Alonso, el dominicano Starling Marte y el venezolano Luisangel Acuña impulsaron una carrera cada uno.

CJ Abrams bateó un cuadrangular y tuvo tres producidas para los Nationals, que ocupan el último lugar.

Brooks Raley (2-0), el tercero de siete lanzadores de los Mets, retiró a los tres bateadores que enfrentó. Brandon Sproat, uno de los tres novatos en la rotación de Nueva York, permitió cuatro carreras en cuatro entradas.

Andrew Alvarez de Washington (1-1) cedió seis carreras, cuatro de ellas limpias, en tres entradas y un tercio de labor.

Por los Nationals, el colombiano Jorge Alfaro bateó de 3-1 con una carrera anotada.