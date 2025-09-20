Opinión
20 de septiembre de 2025
87°nubes dispersas
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Juan Soto jonronea y el boricua Francisco Lindor termina con tres hits y cuatro carreras anotadas para los Mets

Nueva York continúa aferrado al tercer comodín de la Liga Nacional con solo dos juegos de ventaja

20 de septiembre de 2025 - 10:19 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Francisco Lindor corre hacia la segunda base luego de conectar un doblete en la octava entrada por los Mets. (Frank Franklin II)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York - Juan Soto conectó un jonrón de tres carreras durante una cuarta entrada de seis anotaciones que impulsaron a los Mets de Nueva York a una victoria crucial de 12-6 sobre los Nationals de Washington el viernes por la noche.

Los Mets, que estaban detrás 4-1 después de tres entradas, comenzaron la noche con una ventaja de dos juegos sobre los Diamondbacks de Arizona por el tercer lugar como comodín de la Liga Nacional.

El venezolano Francisco Álvarez logró un doble de dos carreras que empató el juego y el boricua Francisco Lindor bateó el sencillo que puso a los Mets por delante antes del cuadrangular número 42 de la temporada, el mejor total de la carrera de Soto. El dominicano había logrado 41 jonrones para los Yankees la temporada pasada antes de firmar un contrato récord de $765 millones con los Mets.

Lindor terminó con tres imparables y cuatro carreras, mientras que Brandon Nimmo pegó un sencillo de dos carreras en la octava. Pete Alonso, el dominicano Starling Marte y el venezolano Luisangel Acuña impulsaron una carrera cada uno.

CJ Abrams bateó un cuadrangular y tuvo tres producidas para los Nationals, que ocupan el último lugar.

Brooks Raley (2-0), el tercero de siete lanzadores de los Mets, retiró a los tres bateadores que enfrentó. Brandon Sproat, uno de los tres novatos en la rotación de Nueva York, permitió cuatro carreras en cuatro entradas.

Andrew Alvarez de Washington (1-1) cedió seis carreras, cuatro de ellas limpias, en tres entradas y un tercio de labor.

Por los Nationals, el colombiano Jorge Alfaro bateó de 3-1 con una carrera anotada.

Por los Mets, el puertorriqueño Francisco Lindor bateó de 4-3 con cuatro carreras anotadas y una empujada; los dominicanos Juan Soto de 3-2 con dos anotadas y tres impulsadas, Starling Marte de 5-2 con una anotada y una remolcada y José Siri de 3-0; y los venezolanos Francisco Álvarez de 4-1 con una anotada y dos impulsadas y Luisangel Acuña una carrera anotada y una producida.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo.
