DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Justin Verlander y Framber Valdez recibirán pagos diferidos de Detroit hasta 2039

El veterano de 43 años recibirá la mayoría de su contrato por $13 millones a partir de 2030, con solo $2 millones esta temporada 2026

26 de febrero de 2026 - 10:05 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Justin Verlander lanzando durante una sesión de los entrenamientos primaverales en Florida. (Mike Stewart)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Justin Verlander y Framber Valdez recibirán los pagos finales de sus nuevos contratos con los Tigers de Detroit en 2039, y el equipo aplazará $31 millones de los $128 millones que comprometió con los lanzadores.

El contrato de Verlander por un año y $13 millones le pagará al lanzador derecho de 43 años, $2 millones este año. Los $11 millones en dinero diferido que se le adeudan al tres veces ganador del Premio Cy Young se pagarán en cuotas de $1.1 millones cada 30 de junio, entre 2030 y 2039, según los términos del contrato obtenidos por The Associated Press.

El acuerdo de Valdez por tres años y $115 millones incluye un bono por firmar de $20 millones pagado en cuotas de $2 millones cada 15 de junio entre 2030 y 2039.

Recibirá salarios de $17.5 millones este año y $37.5 millones en 2027. El acuerdo incluye una opción de jugador de $35 millones para 2028 y una opción mutua de $40 millones para 2029 con una compra de $5 millones para salir del contrato.

El salario de Valdez cada año, de 2027 a 2029, puede aumentar según los premios de la temporada anterior, siempre y cuando no termine la temporada previa en la lista de lesionados.

Framber Valdez tendrá un salario de $37.5 millones en 2027, con una opción de $35 millones en 2028 y otra por $40 millones en 2029.
Framber Valdez tendrá un salario de $37.5 millones en 2027, con una opción de $35 millones en 2028 y otra por $40 millones en 2029. (Mike Stewart)

El salario aumentaría en $2 millones si gana un premio Cy Young, $1 millón si termina segundo y $500,000 si queda tercero. También podría aumentar en $2 millones si gana el trofeo de Jugador Más Valioso de la Serie Mundial y $1 millón si gana el premio de JMV de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Valdez, un lanzador zurdo de 32 años, es dos veces All-Star y campeón de la Serie Mundial 2022.

Las obligaciones diferidas de Detroit son una pequeña fracción de los compromisos asumidos por los dos veces campeones Dodgers, quienes deben $1,094,500,000 (más de mil millones) en pagos diferidos a 10 jugadores entre 2028 y 2047.

Tigers de DetroitJustin VerlanderGrandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
