Justin Verlander y Framber Valdez recibirán pagos diferidos de Detroit hasta 2039
El veterano de 43 años recibirá la mayoría de su contrato por $13 millones a partir de 2030, con solo $2 millones esta temporada 2026
26 de febrero de 2026 - 10:05 AM
Justin Verlander y Framber Valdez recibirán los pagos finales de sus nuevos contratos con los Tigers de Detroit en 2039, y el equipo aplazará $31 millones de los $128 millones que comprometió con los lanzadores.
El contrato de Verlander por un año y $13 millones le pagará al lanzador derecho de 43 años, $2 millones este año. Los $11 millones en dinero diferido que se le adeudan al tres veces ganador del Premio Cy Young se pagarán en cuotas de $1.1 millones cada 30 de junio, entre 2030 y 2039, según los términos del contrato obtenidos por The Associated Press.
El acuerdo de Valdez por tres años y $115 millones incluye un bono por firmar de $20 millones pagado en cuotas de $2 millones cada 15 de junio entre 2030 y 2039.
Recibirá salarios de $17.5 millones este año y $37.5 millones en 2027. El acuerdo incluye una opción de jugador de $35 millones para 2028 y una opción mutua de $40 millones para 2029 con una compra de $5 millones para salir del contrato.
El salario de Valdez cada año, de 2027 a 2029, puede aumentar según los premios de la temporada anterior, siempre y cuando no termine la temporada previa en la lista de lesionados.
El salario aumentaría en $2 millones si gana un premio Cy Young, $1 millón si termina segundo y $500,000 si queda tercero. También podría aumentar en $2 millones si gana el trofeo de Jugador Más Valioso de la Serie Mundial y $1 millón si gana el premio de JMV de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.
Valdez, un lanzador zurdo de 32 años, es dos veces All-Star y campeón de la Serie Mundial 2022.
Las obligaciones diferidas de Detroit son una pequeña fracción de los compromisos asumidos por los dos veces campeones Dodgers, quienes deben $1,094,500,000 (más de mil millones) en pagos diferidos a 10 jugadores entre 2028 y 2047.
