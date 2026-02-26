Justin Verlander y Framber Valdez recibirán pagos diferidos de Detroit hasta 2039

Justin Verlander y Framber Valdez recibirán los pagos finales de sus nuevos contratos con los Tigers de Detroit en 2039, y el equipo aplazará $31 millones de los $128 millones que comprometió con los lanzadores.

El contrato de Verlander por un año y $13 millones le pagará al lanzador derecho de 43 años, $2 millones este año. Los $11 millones en dinero diferido que se le adeudan al tres veces ganador del Premio Cy Young se pagarán en cuotas de $1.1 millones cada 30 de junio, entre 2030 y 2039, según los términos del contrato obtenidos por The Associated Press.

El acuerdo de Valdez por tres años y $115 millones incluye un bono por firmar de $20 millones pagado en cuotas de $2 millones cada 15 de junio entre 2030 y 2039.

Recibirá salarios de $17.5 millones este año y $37.5 millones en 2027. El acuerdo incluye una opción de jugador de $35 millones para 2028 y una opción mutua de $40 millones para 2029 con una compra de $5 millones para salir del contrato.

El salario de Valdez cada año, de 2027 a 2029, puede aumentar según los premios de la temporada anterior, siempre y cuando no termine la temporada previa en la lista de lesionados.

El salario aumentaría en $2 millones si gana un premio Cy Young, $1 millón si termina segundo y $500,000 si queda tercero. También podría aumentar en $2 millones si gana el trofeo de Jugador Más Valioso de la Serie Mundial y $1 millón si gana el premio de JMV de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Valdez, un lanzador zurdo de 32 años, es dos veces All-Star y campeón de la Serie Mundial 2022.