13 de agosto de 2025
87°ligeramente nublado
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Kike” Hernández y Mariana Vicente anuncian nuevo embarazo con tierna imagen

El pelotero puertorriqueño y la ex Miss Universe Puerto Rico compartieron la noticia en sus redes sociales

13 de agosto de 2025 - 8:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
"Kike" Hernández y Mariana Vicente en el 2023. (carlos.rivera@gfrmedia.com)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El pelotero puertorriqueño de las Grandes Ligas Enrique “Kike” Hernández y su esposa, la modelo Mariana Vicente, compartieron una noticia que ha llenado de alegría a sus seguidores: esperan un bebé.

RELACIONADAS

La pareja anunció el embarazo a través de sus redes sociales, acompañando el mensaje con una tierna fotografía en la que ambos posan sonrientes, dejando ver la emoción por esta nueva etapa. No ofrecieron más detalles más allá de decir: “KIKITO coming soon! 🩵 #2026″.

Mariana Vicente y "Kike" Hernández en la imagen que compartieron al público en su cuenta de Instagram.
Mariana Vicente y "Kike" Hernández en la imagen que compartieron al público en su cuenta de Instagram. (Instagram)

En enero de 2021 recibieron a su primer hija, Penélope Isabel.

Hernández, quien ha jugado más de una década en las Mayores y actualmente es figura de los Dodgers de Los Ángeles, y Vicente, quien fue Miss Universe Puerto Rico 2010 y ha desarrollado una carrera en el modelaje y la actuación, contrajeron matrimonio en 2018.

La noticia ha generado reacciones positivas en redes sociales, donde su equipo de los Dodgers, fanáticos y colegas les han enviado mensajes de felicitación y buenos deseos para esta nueva aventura como familia.

Luna de miel de Mariana Vicente y Enrique Hernández en Tailandia. (Instagram)Luna de miel de Mariana Vicente y Enrique Hernández en Tailandia. (Instagram)Luna de miel de Mariana Vicente y Enrique Hernández en Tailandia. (Instagram)
1 / 34 | La luna de miel de Mariana Vicente y Enrique Hernández en Tailandia. Luna de miel de Mariana Vicente y Enrique Hernández en Tailandia. (Instagram)

