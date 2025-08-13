“Kike” Hernández y Mariana Vicente anuncian nuevo embarazo con tierna imagen

El pelotero puertorriqueño de las Grandes Ligas Enrique “Kike” Hernández y su esposa, la modelo Mariana Vicente, compartieron una noticia que ha llenado de alegría a sus seguidores: esperan un bebé.

La pareja anunció el embarazo a través de sus redes sociales, acompañando el mensaje con una tierna fotografía en la que ambos posan sonrientes, dejando ver la emoción por esta nueva etapa. No ofrecieron más detalles más allá de decir: “KIKITO coming soon! 🩵 #2026″.

Mariana Vicente y "Kike" Hernández en la imagen que compartieron al público en su cuenta de Instagram. (Instagram)

En enero de 2021 recibieron a su primer hija, Penélope Isabel.

Hernández, quien ha jugado más de una década en las Mayores y actualmente es figura de los Dodgers de Los Ángeles, y Vicente, quien fue Miss Universe Puerto Rico 2010 y ha desarrollado una carrera en el modelaje y la actuación, contrajeron matrimonio en 2018.

La noticia ha generado reacciones positivas en redes sociales, donde su equipo de los Dodgers, fanáticos y colegas les han enviado mensajes de felicitación y buenos deseos para esta nueva aventura como familia.