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La Liga de Béisbol Femenino inicia este sábado su decimoséptima temporada

La jornada inaugural tendrá como protagonistas a las Artesanas de Las Piedras y a las campeonas defensoras Montañesas de Utuado

18 de agosto de 2026 - 1:33 PM

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Las campeonas defensoras Montañesas de Utuado (en la foto) se medirán a las Artesanas de Las Piedras el sábado. (Anexis Morales)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) inaugurará este sábado la decimoséptima temporada de la Liga de Béisbol Femenino, que contará con ocho franquicias y presentará varios cambios en su formato de competencia.

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La jornada inaugural tendrá como protagonistas a las Artesanas de Las Piedras y a las campeonas defensoras Montañesas de Utuado, que disputarán un doble juego desde las 6:00 p.m. en el estadio Ramón Cabañas, en Utuado.

El torneo mantendrá las ocho franquicias que participaron en la pasada temporada, pero estarán divididas en las secciones Norte y Sur.

La sección Norte estará compuesta por Utuado, Las Piedras, las Cocoteras de Loíza y las Maceteras de Vega Alta. Mientras, la sección Sur estará integrada por las Piratas de Cabo Rojo, las Estrellas del Guamaní de Guayama, las Poetas de Juana Díaz y las Ponys de Santa Isabel.

Las otras seis franquicias entrarán en acción el sábado, 29 de agosto.

Entre las principales novedades figura el traslado de los partidos de los domingos a las noches de los sábados. Las dobles jornadas comenzarán a las 6:00 p.m., mientras que el segundo encuentro está pautado para las 9:00 p.m.

Cada partido tendrá una duración máxima de seis entradas o dos horas y media, lo que ocurra primero.

Nuevo formato de postemporada

Los primeros tres equipos de cada sección avanzarán a la postemporada. Las novenas que finalicen en la primera posición del Norte y del Sur recibirán un pase directo a la serie por el campeonato de sus respectivas secciones.

Los equipos que ocupen el segundo y tercer puesto disputarán una semifinal de sección al mejor de tres partidos.

El ganador se enfrentará al líder de su sección para determinar el representante en la serie final de Puerto Rico.

Los campeones de las secciones Norte y Sur disputarán el título nacional en una serie al mejor de cinco partidos.

El torneo llevará el nombre de “Jockman” Ortiz

Como parte de los actos inaugurales, la FBPR anunciará oficialmente que el torneo femenino llevará el nombre de Edgardo José “Jockman” Ortiz, reconocido propulsor del desarrollo del béisbol femenino en Puerto Rico.

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Federación de Béisbol de Puerto Rico
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