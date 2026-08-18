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Roberto Clemente: 92 años de una leyenda eterna

A nueve décadas de su nacimiento, el astro carolinense permanece como símbolo de excelencia deportiva, solidaridad y orgullo boricua

18 de agosto de 2026 - 11:38 AM

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Roberto Clemente lee cartas de fanáticos antes del partido en el que bateó el hit 3,000. Roberto Clemente recibiendo tratamiento para sus dolores previo al partido. Muchas de las fotos de Roberto Clemente aún están en negativos en el archivo histórico de El Nuevo Día.
1 / 14 | Roberto Clemente: 92 años de una leyenda eterna. Roberto Clemente lee cartas de fanáticos antes del partido en el que bateó el hit 3,000. - Luis Ramos/ Archivo Histórico El Nuevo Día
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Carlos Beltrán, Iván Rodríguez, Roberto Alomar, Edgar Martínez, Francisco Lindor, José “Cheo” Cruz, Carlos Delgado, Carlos Correa y Bernie Williams... ¿Quién falta en esta lista de históricos peloteros puertorriqueños que dejaron una profunda huella en las Grandes Ligas?

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Sin discusión alguna, Roberto Clemente ocupa el primer lugar del “top ten” boricua. El legendario jardinero, primer latinoamericano exaltado al Salón de la Fama del Béisbol, nació un 18 de agosto hace 92 años en Carolina.

Roberto Enrique Clemente Walker, “The Great One”, fue una figura enorme dentro y fuera del terreno. Pero su primer contacto con el deporte no ocurrió sobre un diamante, sino en las pistas de atletismo.

En 1942, cuando tenía apenas ocho años, el hijo de Melchor Clemente y Luisa Walker ya sobresalía en competencias infantiles. Destacaba en las carreras de distancias cortas y en el lanzamiento de jabalina. Sin embargo, en Puerto Rico no sería extraño que el béisbol terminara por conquistar su atención.

Para 1948, Clemente ya brillaba con el equipo de sóftbol de una empresa arrocera. Cuatro años más tarde, en 1952, ingresó al béisbol profesional puertorriqueño con los Cangrejeros de Santurce.

Su sueño era llegar a las Grandes Ligas y para conseguirlo tuvo que pasar por las ligas menores. En 1954, los entonces Dodgers de Brooklyn lo seleccionaron en el sorteo de jugadores aficionados y lo enviaron a su organización de ligas menores.

Clemente, sin embargo, apenas permaneció allí. En 1955, los Piratas de Pittsburgh lo seleccionaron en el sorteo de la Regla 5 y comenzó así una relación que se extendería durante 18 temporadas y que lo convertiría en una de las figuras más importantes en la historia de la franquicia.

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Familiares, funcionarios y fanáticos aspiran a que se recuerde el legado servicial y humanitario del legendario pelotero puertorriqueño durante el mes de la herencia hispana.

Los 3,000 hits

Como bateador, Clemente desarrolló un estilo tan particular como efectivo. Se colocaba bien atrás en la caja, arqueaba la espalda y realizaba movimientos poco convencionales con el cuello antes de atacar la pelota.

Su talento se tradujo en números extraordinarios. En 1967 bateó para .357, uno de los mejores promedios de su carrera. Cinco años después, en 1972, alcanzó una de las cifras más emblemáticas en la historia del béisbol.

El 30 de septiembre, frente a los Mets de Nueva York, Clemente conectó el hit número 3,000 de su carrera. Se convirtió así en apenas el undécimo jugador en alcanzar esa cifra en las Grandes Ligas.

Durante su carrera, ganó 12 Guantes de Oro, fue seleccionado 15 veces al Juego de Estrellas y conquistó el premio de Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 1966.

Además, ayudó a los Piratas a conquistar dos Series Mundiales: la de 1960, cuando Pittsburgh derrotó a los Yankees de Nueva York en siete partidos, y la de 1971, cuando venció a los Orioles de Baltimore también en siete encuentros.

Al alcanzar los 3,000 hits, Clemente se unió a una selecta lista que incluía a leyendas como Willie Mays y Hank Aaron.

Una trágica partida

La temporada de 1972 terminó con los Piratas eliminados por los Reds de Cincinnati en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Clemente regresó entonces a Puerto Rico para pasar las fiestas junto a su familia.

Pero la tragedia ocurrida en Nicaragua cambió sus planes.

La estatua de Roberto Clemente en las afueras del PNC Park lee "The Great One" en la base. Un niño con una camisa clásica de los Senadores de San Juan y un parcho de Roberto Clemente. Josh Palacios, de padre puertorriqueño, salió al terreno con la bandera boricua previo al partido del 15 de septiembre ante los Yankees.
1 / 10 | Fotos: Roberto Clemente siempre presente en la ciudad de Pittsburgh. La estatua de Roberto Clemente en las afueras del PNC Park lee "The Great One" en la base. - Josian Bruno

El 23 de diciembre de 1972, un terremoto de magnitud 6.2 devastó Managua y dejó miles de muertos. Clemente, quien durante años había utilizado su posición para ayudar a personas necesitadas, decidió organizar el envío de ayuda humanitaria a los damnificados.

Ante informes de que parte de la ayuda no estaba llegando a quienes la necesitaban, Clemente decidió supervisar personalmente el envío.

La noche del 31 de diciembre, el avión DC-7 en el que viajaba rumbo a Nicaragua se estrelló en aguas del Atlántico, poco después de despegar de Puerto Rico.

No hubo sobrevivientes.

El cuerpo de “The Great One” nunca fue encontrado.

Puerto Rico perdió a uno de sus hijos más queridos. Pittsburgh perdió al hombre que había ayudado a devolver a los Piratas a la cima. Y el béisbol perdió, a los 38 años, a una de sus figuras más extraordinarias.

La respuesta del Salón de la Fama fue inmediata. El 8 de agosto de 1973, Clemente fue exaltado de manera póstuma, luego de recibir el 92.63 % de los votos. Se convirtió así en el primer latinoamericano en recibir ese honor.

Clemente y su vena filantrópica

Para Clemente, ayudar a los demás no era una actividad secundaria. Era parte esencial de quién era.

Durante los meses de descanso de las Grandes Ligas, participaba en campañas para ayudar a niños y comunidades de escasos recursos. También impartía clínicas de béisbol y utilizaba su influencia para abrir oportunidades a jóvenes que no las tenían.

Uno de los proyectos a los que más empeño dedicó fue la creación de una ciudad deportiva en Carolina. El complejo, que hoy lleva su nombre, nació con la intención de ofrecer a niños y jóvenes un espacio para practicar deportes y mantenerse alejados de las drogas y la delincuencia.

Honran a Roberto Clemente en conmovedor tributo en Loíza

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A 50 años de su trágica muerte, un helicóptero voló a poca distancia y lanzó una lluvia de pétalos.

Su compromiso iba mucho más allá del deporte.

Durante la década de 1960, Clemente también se convirtió en una voz firme en defensa de los derechos civiles y de los peloteros latinoamericanos en las Grandes Ligas. Exigía respeto, dignidad y mejores condiciones para los jugadores hispanos, en una época en la que todavía enfrentaban numerosas barreras dentro y fuera del terreno.

Por eso, la grandeza de Roberto Clemente nunca se limitó a sus 3,000 hits, sus 12 Guantes de Oro, sus dos Series Mundiales o su ingreso al Salón de la Fama.

Su verdadero legado está en todo lo que hizo con la fama que consiguió.

Y, 92 años después de su nacimiento, esa huella permanece intacta.

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Roberto ClementePirates de PittsburghBoricuas en Grandes LigasBéisbolGrandes LigasNicaragua
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