Nueva York — Las nóminas en el béisbol de las Grandes Ligas descendieron 4% en 2021, en comparación con la última temporada completa de la liga.

Y el total de $4,050 millones fue el más bajo en cualquier campaña completa desde 2015.

La caída en las nóminas ha generado parte del descontento laboral que derivó ya en el primer paro en más de un cuarto de siglo. Este mes, el contrato colectivo expiró y los dueños decidieron imponer un cierre el 2 de diciembre.

Las nóminas han descendido 4.6% a partir de su máximo histórico de poco menos de $4,250 millones en 2017. Aquel fue el primer año del contrato colectivo que ahora expiró.

El descenso figura en información enviada por los clubes a la oficina del comisionado y obtenida por The Associated Press el lunes. El gasto en los peloteros de las Grandes Ligas no ha sido tan bajo desde 2015, cuando se observó un total de $3,900 millones.

Los Dodgers de Los Ángeles encabezaron las Grandes Ligas, con una nómina de $262 millones en 2021. Fue la segunda mayor en la historia de las Mayores, sólo detrás de los $291 millones pagados por la misma franquicia en 2015.

Los Dodgers fueron sancionados el lunes con el llamado impuesto al lujo, por $32.65 millones. El béisbol volvió a gravar a los clubes que rebasan el tope establecido en sus nóminas después de suspender un año el impuesto por la pandemia.

San Diego fue el otro club que debió hacer un pago adicional, por $1.29 millones, después de que no avanzó a los playoffs con una nómina que incluía a astros como Fernando Tatis Jr., Manny Machado, Yu Darvish, Will Myers y Eric Hosmer.

Cinco equipos se quedaron a $4 millones o menos de llegar a los $210 millones en las nóminas, el límite que ameritaba el impuesto. Se trata de Filadelfia ($208.4 millones), los Yankees ($208.4), los Mets ($207.7), Boston ($207.6) y Houston ($206.6).

Las nóminas brutas y las que se calculan para efectos del impuesto al lujo se miden de forma diferente. Las nóminas incluyen salarios, participaciones prorrateadas de bonos por firmar y otros ingresos garantizados, así como los premios. En algunos casos, las partes del salario que se difieren se descuentan del valor al presente.

La nómina para el impuesto al lujo es algo más prospectivo, puesto que se calcula sobre el promedio de los valores anuales de los contratos para los peloteros que forman parte del plantel de 40 integrantes.

Ello incluye unos $15.5 millones por equipo por el concepto de prestaciones.

Las nóminas subieron consistentemente de $3,000 millones en 2011 a $4,070 en 2016. Llegaron a su máximo nivel en 2017, antes de retroceder ligeramente a $4,200 millones en 2018 y 2019.

Debido a que la pandemia abrevió la campaña de 2020, los salarios se pagaron a una proporción de 60/162. Ello redujo las nóminas a $1,750 millones.