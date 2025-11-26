LBPRC: Ponce se apodera del segundo lugar con blanqueada sobre Carolina

Los Leones de Ponce continuaron su paso firme en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) al imponerse el martes por blanqueada, 1-0, ante los Gigantes de Carolina en el estadio Roberto Clemente Walker.

El cuerpo monticular volvió a ser protagonista, guiando a la manada a su octava victoria de la campaña.

Con el resultado, los ponceños mejoraron su marca a 8-5 en la temporada 2025-26, afianzándose en el segundo lugar del torneo, mientras que Carolina cayó al tercer puesto con registro de 7-6.

La única carrera del desafío se produjo en la tercera entrada. Aldemar Burgos abrió con sencillo, seguido por un imparable de Dalton Guthrie al bosque izquierdo. Un error defensivo permitió que la pelota escapara entre las piernas de Ezequiel Pagán, otorgando a Burgos la anotación decisiva del encuentro.

Carolina amenazó en la novena entrada, colocando hombres en posición de anotar. Sin embargo, la defensa ponceña respondió con firmeza y el relevista Lenny Torres cerró la puerta forzando un roletazo al campo corto de Gabriel Cancel que puso punto final al desafío.

PUBLICIDAD

Desde la lomita, Orlando Ortiz-Mayr inició la ruta combinada de ceros. Luego relevos de Harold Cortijo, Eric Torres, Andrew Marrero, Gabriel Rodríguez y Torres, quien logró su segundo salvado, completaron la obra. El triunfo fue para Cortijo (2-0) con un relevo de una entrada sin libertades. La derrota fue para Jonathan Bermúdez (0-1).

Caguas frena a San Juan

Los Criollos de Caguas se apuntaron su segunda victoria al hilo al superar con cómodo resultado 9-1 a los Senadores de San Juann el Estadio Hiram Bithorn.

Caguas colocó su marca en 5-8 y detuvo la racha de tres triunfos de San Juan, que ahora juega para 4-9 en el sótano.

Cuatro de las nueve carreras de la Yegüita fueron impulsadas por Jonathan Morales, quien conectó dos imparables en el desafío.

En total, los Criollos acumularon 12 hits en la noche.

Un ramillete de tres anotaciones en la parte alta del quinto episodio le dio la ventaja definitiva a Caguas.

Con la pizarra 1-0 a favor de los Senadores, Morales conectó sencillo que niveló el marcador. Luego, un hit de Bryan Torres produjo la carrera de la ventaja y un lanzamiento salvaje dio paso a la tercera anotación, anotada por el propio Morales.

Las restantes seis carreras llegaron en el octavo capítulo, producto de un sencillo de Torres, un elevado de sacrificio de Vimael Machín, un sencillo de Nelson Velázquez y un doble de Morales que vació las bases con tres remolcadas.

El triunfo fue para el relevista Luke Taggart, con dos entradas lanzadas. Entró en sustitución del veterano zurdo Héctor Santiago, quien trabajó los primeros cuatro episodios con seis ponches y una carrera permitida.

PUBLICIDAD

El revés recayó en Jarrod Cande, tras tolerar tres anotaciones en 4.2 entradas.

La única carrera de los Senadores fue marcada en la tercera entrada mediante doblete de Randal Díaz.

Indios dominan a Santurce

Los Indios de Mayagüez defendieron el Estadio Isidoro “Cholo” García con una victoria, 7-2, frente a los Cangrejeros de Santurce en el Estadio Isidoro “Cholo” García

La novena mayagüezana conectó una docena de imparables, misma cantidad de ponches recetados por los lanzadores para regresar al carril de las victorias en el torneo invernal.

En la ofensiva, se destacó la actuación del designado Anthony García quien tuvo noche perfecta de 3-3 con dos anotadas y una impulsada; a lo que se sumó el segundo vuelacerca de la campaña para Isan Díaz.

Santurce intentó un último empuje en la entrada de recoger los bates anotando su segunda carrera con indiscutible remolcador de Shed Long Jr.