Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Leones derrotan a los Criollos y llegan a las 20 victorias

Ponce se mantiene firme en el segundo lugar de la tabla de posiciones cuando resta poco más de una semana de la temporada regular de la pelota invernal

20 de diciembre de 2025 - 2:34 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Will Simoneit corre las bases luego de pegar un cuadrangular en Caguas. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un jonrón de Will Simoneit resultó ser el batazo decisivo para que los Leones de Ponce se impusieran 2-1 sobre los Criollos de Caguas este viernes, en partido celebrado en el estadio Yldefonso Solá Morales del Valle del Turabo, como parte de la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

La jugada clave del encuentro llegó en la quinta entrada. Luego de un out, Anthony Calarco recibió base por bolas y abrió paso para que Simoneit castigara los envíos del zurdo Héctor Santiago con un cuadrangular que le dio la ventaja definitiva a los melenudos, 2-0.

Santiago (1-2) cargó con la derrota tras lanzar cinco entradas completas, en las que permitió tres imparables, incluyendo el vuelacerca de Simoneit, dos carreras, concedió una base por bolas y ponchó a seis bateadores.

La victoria fue para el relevista Juan ‘JJ’ Echevarría (1-0), quien trabajó 1.1 entradas en relevo, toleró dos hits, permitió una carrera, otorgó un boleto y ponchó a un bateador cagüeño.

La única carrera de los Criollos se produjo en la parte baja del quinto acto, cuando Vimael Machín bateó rodado de out a la primera base, jugada en la que Tomás Nido anotó desde la antesala.

Con el triunfo, los Leones de Ponce mejoraron su récord a 20-13 y se mantienen firmes en el segundo lugar de la tabla de posiciones. Caguas, por su parte, cayó a marca negativa de 16-17.

En el Estadio Hiram Bithorn, Los Gigantes de Carolina doblegaron a los Senadores de San Juan, 6-2.

La tropa carolinense empató con Caguas en el cuarto lugar del torneo al poner su foja en 16-17. En tanto, los Senadores ponen su marca en 9-23.

En el Estadio Isidoro “Cholo” García, los Cangrejeros de Santurce derrotaron a los Indios de Mayagüez, 7-2, para continuar manteniendo su distancia en el tope de la tabla de posiciones del torneo.

Con el triunfo, Santurce pone su récord en 21-12, mientras que los Indios colocan el suyo en 16-16.

Tags
Leones de PonceCriollos de CaguasLiga de Béisbol Profesional Roberto Clemente
Redacción El Nuevo Día
