Leones derrotan a los Criollos y llegan a las 20 victorias

Un jonrón de Will Simoneit resultó ser el batazo decisivo para que los Leones de Ponce se impusieran 2-1 sobre los Criollos de Caguas este viernes, en partido celebrado en el estadio Yldefonso Solá Morales del Valle del Turabo, como parte de la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

La jugada clave del encuentro llegó en la quinta entrada. Luego de un out, Anthony Calarco recibió base por bolas y abrió paso para que Simoneit castigara los envíos del zurdo Héctor Santiago con un cuadrangular que le dio la ventaja definitiva a los melenudos, 2-0.

Santiago (1-2) cargó con la derrota tras lanzar cinco entradas completas, en las que permitió tres imparables, incluyendo el vuelacerca de Simoneit, dos carreras, concedió una base por bolas y ponchó a seis bateadores.

La victoria fue para el relevista Juan ‘JJ’ Echevarría (1-0), quien trabajó 1.1 entradas en relevo, toleró dos hits, permitió una carrera, otorgó un boleto y ponchó a un bateador cagüeño.

PUBLICIDAD

La única carrera de los Criollos se produjo en la parte baja del quinto acto, cuando Vimael Machín bateó rodado de out a la primera base, jugada en la que Tomás Nido anotó desde la antesala.

Con el triunfo, los Leones de Ponce mejoraron su récord a 20-13 y se mantienen firmes en el segundo lugar de la tabla de posiciones. Caguas, por su parte, cayó a marca negativa de 16-17.

En el Estadio Hiram Bithorn, Los Gigantes de Carolina doblegaron a los Senadores de San Juan, 6-2.

La tropa carolinense empató con Caguas en el cuarto lugar del torneo al poner su foja en 16-17. En tanto, los Senadores ponen su marca en 9-23.

En el Estadio Isidoro “Cholo” García, los Cangrejeros de Santurce derrotaron a los Indios de Mayagüez, 7-2, para continuar manteniendo su distancia en el tope de la tabla de posiciones del torneo.