La familia Clemente denuncia la remoción del #21 en el PNC Park de Pittsburgh; reaccionan los Pirates

Roberto Clemente, hijo, quien es el portavoz de la familia, escribió en un comunicado que la acción no fue consultada por ambas partes, lo que es una muestra de “falta de tacto” por parte de la organización.

La organización, de hecho, reconoció también el sábado, en una declaración escrita a Pittsburgh Post-Gazette , que no lo informó a la familia y alegó que el logo de Clemente Walker en la pared no fue colocado de manera permanente.

La comunicación no la hizo un oficial de administración del equipo, sino el vicepresidente del departamento de comunicaciones y de transmisiones de los Pirates.

“La pared de 21 pies de altura a la que (Roberto) Clemente le da nombre, tiene y seguirá llevando el #21 en dos localizaciones distintas. El logo temporero (removido) nunca fue pensado como un homenaje permanente, simplemente como un reconocimiento The Great One. Nos excusamos que no le comunicamos directamente a la familia y a la fanaticada ese hecho”, declaró el vicepresidente de comunicaciones y de transmisiones de los Pirates, Brian Warecki.