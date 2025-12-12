Los Angels buscan que Matthew Lugo fortalezca su juego con experiencia invernal

Matthew Lugo regresó al béisbol invernal de Puerto Rico con una asignación de los Angels de Los Ángeles.

El jardinero manatieño, de 24 años, se reportó en diciembre a los Indios de Mayaguez, primera vez en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) desde la campaña 2022-23, luego de debutar este año en las Mayores.

“Estoy emocionado. Los Angels me dijeron que jugara aquí para arreglar unas cosas”, comentó Lugo a El Nuevo Día.

“Sentí también que es una buena oportunidad. Hay muchos veteranos grandesligas en Mayagüez (Martín ”Machete" Maldonado, Eddie Rosario) que puedo aprender mucho de ellos. Obviamente, estoy luchando por un puesto el año que viene en las Grandes Ligas. Aquí hay mucha experiencia en las Mayores y pienso que me puede ayudar mucho para mi carrera“, agregó.

Lugo se dio su “primer café” en las Grandes Ligas, el día de su cumpleaños (9 de mayo), cuando ingresó a un juego de los Angels como bateador emergente contra los Orioles de Baltimore. Al día siguiente, dio su primer hit: un triple remolcador de una carrera.

Durante la campaña, el sobrino del exgrandesligas Carlos Beltrán estuvo dividiendo su participación entre Triple A y las Mayores.

En el equipo grande, Lugo totalizó 31 partidos y bateó para .232 con cuatro cuadrangulares y nueve carreras impulsadas. Sumó 24 ponches con un porcentaje en base de .243.

En Triple A jugó 102 partidos y tuvo promedio de .262 con 13 jonrones y 60 remolcadas. El OPS fue de .763 y el porcentaje en base de .320 con 136 ponches.

Lugo no olvidará su estreno en las Mayores.

“Fue muy emocionante. Fue una experiencia tremenda. Es algo que desde chamaquito uno sueña y trabaja. Quisiera que todos los peloteros pasen por eso”, rememoró Lugo.

Sin un puesto seguro en los jardines para la temporada 2026, Lugo permanecerá con la tribu toda la campaña invernal para arribar en ritmo a los campos primaverales.

“Quieren que siga trabajando en mi defensa, en los jardines y también en el bateo, controlar la zona de strike. Como cualquier joven bateador, soy bien agresivo. Muchas veces quizás expando la zona un poco. Aquí mi mayor enfoque es controlar la zona de strike y poner buenos turnos”, indicó.

“Como ya yo me tomé mi café, jugué esos juegos, me enfrenté a tipos caballos de las Mayores, siento que pertenezco ahí, que puedo jugar a ese nivel. Obviamente, seguir trabajando y afinando unas cosas, pero siento que puedo jugar a ese nivel y estoy emocionado por el futuro”, agregó.

Otros jardineros en los Angels son Mike Trout, Jo Adell, Bryce Teodosio y Jorge Soler.

Con los Indios, Lugo batea para .259 con un cuadrangular y dos remolcadas y seis anotadas en ocho partidos. Totaliza ocho ponches con siete bases por bolas.

Anteriormente, militó con los Criollos de Caguas, terminando con promedio de .275 y seis bambinazos en 39 juegos. Su debut en la pelota invernal fue en 2019 con los desaparecidos Atenienses de Manatí, viendo acción en solo cinco partidos.

Posible candidato al Clásico

Lugo es egresado de la Carlos Beltrán Baseball Academy en el municipio de Florida. Su tío, extoletero de las Mayores, es el fundador de la academia.

Beltrán también tiene la encomienda de darle forma a la plantilla de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en función de gerente general.

Lugo, escogido por los Red Sox de Boston en la segunda ronda del sorteo de 2019, muy bien podría estar en la lista de 35 jugadores, reducida de 50 el pasado 3 de diciembre, ante la baja de Enrique “Kike” Hernández en los bosques por lesión.

Mathew Lugo junto a su tío Carlos Beltrán.

“La gente me dice que si tengo chance o no. En realidad me siento contento de que tengo un chance, que me tienen en consideración. Sigo trabajando fuerte y duro, y eso también sería un sueño. Cuando chiquito también me imaginaba jugar con Puerto Rico en el Clásico. En 2026 vuelve a Puerto Rico que sería una experiencia tremenda. Estoy listo si me escogen”, señaló.

El Bithorn, en San Juan, será sede de primera ronda de magno evento por primera vez desde 2013. Lugo vio a su tío jugar en aquella edición en el jardín central.

Sobre el tema del Clásico, Lugo dijo que no conversa con su tío.