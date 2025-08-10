Los Leones de Patillas avanzan a la final nacional del Béisbol Doble A
Blanquearon a Salinas en el juego decisivo de la semifinal B
10 de agosto de 2025 - 11:19 AM
Los lanzadores Luis Ayala, Christian Bonilla y Luis López se combinaron para guiar a los Leones de Patillas a la clasificación a la Serie Final Nacional de la Liga de Béisbol Superior Doble A con una blanqueada 5-0 el sábado en la noche sobre los Peces Voladores de Salinas en el juego decisivo de la semifinal B ante más de 2,500 fanáticos en el Estadio Gaspar Cochran, informó la Federación de Béisbol de Puerto Rico en un comunicado.
Es la segunda clasificación para Patillas a una serie final, siendo la primera en el 2010.
Los Leones enfrentarán en la final nacional a los Mulos de Juncos, comenzando este viernes, 15 de agosto.
Juncos, que ganó 4-2 en su semifinal ante San Sebastián, ha sido 10 veces campeón nacional.
¡Patillas está en la #SerieFinalBrava! 🦁— Liga de Béisbol Superior Doble A (@BeisbolDobleA) August 10, 2025
Los Leones clasifican a su segunda serie de campeonato nacional. Es la primera para la franquicia desde 2010. #LigaDobleA pic.twitter.com/MaEMeYWaZL
Ayala dominó durante las primeras seis entradas, con cinco ponches y apenas tres hits permitidos, llevándose la victoria. Bonilla y López completaron el trabajo en relevo sin permitir imparables.
Los Leones asumieron el control desde temprano, con dos carreras en la segunda entrada.
Tras un error del antesalista Edwin Arroyo y un hit de Bryan Colón, un doblete de Edgardo Báez trajo la primera anotación con Ozzie Martínez llegando al plato. Luego, un bombo de sacrificio de Joel Santiago permitió la segunda vuelta.
Las dos carreras inmerecidas fueron fabricadas ante los envíos del veterano lanzador Mario Santiago, quien lanzó dos episodios y cargó con la derrota.
En el cuarto episodio, Patillas aumentó su ventaja con un sencillo de Santiago que impulsó dos carreras, y una rola de Germán Morales trajo la quinta.
