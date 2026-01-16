Los Mets abren la cartera: firman a Bo Bichette por tres años y $126 millones

Bo Bichette y los Mets de Nueva York acordaron el viernes un contrato por tres años y $126 millones, dijeron a The Associated Press dos personas familiarizadas con las negociaciones.

Las personas hablaron con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba sujeto a una evaluación física exitosa.

El jugador de cuadro Bichette puede rescindir su contrato después de la primera y la segunda temporada. Recibiría $47 millones por un año y $89 millones por dos, según una de las fuentes.

El acuerdo no incluye dinero diferido y Bichette obtiene una cláusula de no intercambio completa.

Con la presencia del boricua Francisco Lindor en el campocorto, Bichette podría estar defendiendo la tercera base.

Bichette, un campocorto dos veces All-Star, conectó 18 jonrones y 94 carreras impulsadas para los Blue Jays en 2025. Conectó un jonrón ante Shohei Ohtani en el séptimo juego de la Serie Mundial.

PUBLICIDAD

Bichette se lesionó la temporada pasada en un choque con el receptor de los Yankees, Austin Wells, el 6 de septiembre. Esto lo mantuvo fuera de la alineación hasta la Serie Mundial.

Regresó para el primer juego de la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Ángeles y jugó en la segunda base por primera vez en seis años.

Bichette terminó segundo en las Grandes Ligas, detrás del toletero de los Yankees Aaron Judge, con un promedio de bateo de .311 esta temporada, conectando 18 jonrones con 94 carreras impulsadas en 139 juegos.

Ha liderado la Liga Americana en hits dos veces.

Bichette cumplirá 28 años en marzo y ha jugado toda su carrera con los Blue Jays desde que lo seleccionaron en la segunda ronda del draft de 2018. Hijo del exjugador de Grandes Ligas Dante Bichette, Bo Bichette es un bateador de carrera de .294 con 111 jonrones y 437 carreras impulsadas en 748 juegos.