23 de agosto de 2025
87°bruma
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los Mulos consiguen su segunda victoria al hilo sobre Patillas y toman ventaja 2-1 en la final del Béisbol Doble A

Luego de blanquearlos 2-0 en el segundo partido, se impusieron 5-1 el viernes en Ponce como visitantes

23 de agosto de 2025 - 10:08 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Luis Cintrón permitió siete hits a lo largo de seis entradas pero sin carreras para acreditarse el triunfo de Juncos. (Suministrada / LBSDA)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El zurdo Luis Cintrón aumentó a 10 el número de entradas sin permitir carreras en la serie final de la Liga de Béisbol Superior Doble A, al tirar seis entradas en blanco el viernes, y los Mulos de Juncos se impusieron 5-1 a los Leones de Patillas para tomar ventaja 2-1.

RELACIONADAS

El cuarto juego de la serie será este sábado a las 7:30 de la noche en el Estadio Mariano “Niní” Meaux, donde los Mulos buscarán colocar la serie y a los Leones en jaque. El campeón será el primero que gane cuatro partidos de la serie a un máximo de siete.

Este fin de semana son tres partidos, por lo que el domingo a las 6:00 p.m. se jugará el quinto de regreso en el hogar temporero de los Leones de Patillas, el Estadio Francisco “Paquito” Montaner de Ponce.

Cintrón, que había tirado cuatro entradas de relevo en blanco en el juego inicial de la serie, sin decisión, sumó otras seis abriendo al tiempo que permitió siete hits, ponchando a uno.

El también zurdo Nelvin Fuentes y el derecho Kenny Burgos completaron el juego en relevo, permitiendo solo una carrera a Patillas.

Un hit de Joel Fuentes en el octavo episodio produjo dos anotaciones para despegar 4-1 a los Mulos, y un sencillo de Jean Ortiz empujó la quinta vuelta en el noveno para colocar el triunfo en caja de seguridad.

Fue la primera victoria en esta final para un equipo visitante, luego de que Patillas y Juncos dividieran honores en los primeros dos partidos como locales, ambos con idéntico marcador de 2-0.

José Rivera bateó de 3-1 con una carrera impulsada.
José Rivera bateó de 3-1 con una carrera impulsada. (Suministrada / LBSDA)

Juncos arrancó al frente en la parte alta de la segnda entrada con dos carreras, producto de sencillos consecutivos de José “Blanky” Rivera y de Gerardo “Coco” Velázquez, ante los envíos del zurdo Ryan Muñoz, quien lanzó siete entradas con dos ponches y siete imparables permitidos.

Patillas descontó en el séptimo acto con un sencillo de Reymond Fuentes que remolcó a Elerie Rivera, antes de la reacción de Juncos en el octavo y el noveno.

Béisbol Superior Doble AMulos de JuncosLeones de Patillas
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
