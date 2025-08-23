Los Mulos consiguen su segunda victoria al hilo sobre Patillas y toman ventaja 2-1 en la final del Béisbol Doble A

El zurdo Luis Cintrón aumentó a 10 el número de entradas sin permitir carreras en la serie final de la Liga de Béisbol Superior Doble A, al tirar seis entradas en blanco el viernes, y los Mulos de Juncos se impusieron 5-1 a los Leones de Patillas para tomar ventaja 2-1.

El cuarto juego de la serie será este sábado a las 7:30 de la noche en el Estadio Mariano “Niní” Meaux, donde los Mulos buscarán colocar la serie y a los Leones en jaque. El campeón será el primero que gane cuatro partidos de la serie a un máximo de siete.

Este fin de semana son tres partidos, por lo que el domingo a las 6:00 p.m. se jugará el quinto de regreso en el hogar temporero de los Leones de Patillas, el Estadio Francisco “Paquito” Montaner de Ponce.

Cintrón, que había tirado cuatro entradas de relevo en blanco en el juego inicial de la serie, sin decisión, sumó otras seis abriendo al tiempo que permitió siete hits, ponchando a uno.

El también zurdo Nelvin Fuentes y el derecho Kenny Burgos completaron el juego en relevo, permitiendo solo una carrera a Patillas.

Un hit de Joel Fuentes en el octavo episodio produjo dos anotaciones para despegar 4-1 a los Mulos, y un sencillo de Jean Ortiz empujó la quinta vuelta en el noveno para colocar el triunfo en caja de seguridad.

Fue la primera victoria en esta final para un equipo visitante, luego de que Patillas y Juncos dividieran honores en los primeros dos partidos como locales, ambos con idéntico marcador de 2-0.

José Rivera bateó de 3-1 con una carrera impulsada. (Suministrada / LBSDA)

Juncos arrancó al frente en la parte alta de la segnda entrada con dos carreras, producto de sencillos consecutivos de José “Blanky” Rivera y de Gerardo “Coco” Velázquez, ante los envíos del zurdo Ryan Muñoz, quien lanzó siete entradas con dos ponches y siete imparables permitidos.