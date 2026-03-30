Los Orioles adquieren al boricua Johnathan Rodríguez y lo envían a Triple A

El jardinero boricua Johnathan Rodríguez fue adquirido por los Orioles de Baltimore desde los Guardians de Cleveland y comenzará la temporada 2026 en Triple A, informó Major League Baseball (MLB).

Rodríguez se unirá a los Norfolk Tides, filial Triple A de los Orioles. En ese equipo también militan los puertorriqueños José Espada y Luis Vázquez.

El pelotero pertenecía a los Guardians desde 2017 y debutó en las Grandes Ligas con la organización en 2024. Asimismo, vio acción en la temporada 2025.

La organización de Cleveland lo traspasó a Baltimore a cambio del lanzador derecho de ligas menores Carter Rustad.

Durante la temporada 2025 de las Grandes Ligas, Rodríguez participó en 31 juegos con los Guardians, en los que bateó para .187 de promedio.

En el béisbol invernal, jugó la temporada 2025-26 en Puerto Rico con los Gigantes de Carolina, donde impulsó 23 carreras en 40 partidos.

Además, formó parte del campamento primaveral de los Guardians, en el que registró promedio de .273 en 10 juegos y 25 turnos al bate.