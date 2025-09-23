Opinión
23 de septiembre de 2025
Los Padres de San Diego adelantan a la postemporada por segundo año al hilo

Tienen ventaja de 5.5 juegos en el segundo comodín de la Liga Nacional y opción de llegar primeros en el Oeste

23 de septiembre de 2025 - 10:32 AM

El jardinero Jackson Merrill celebra al igual que sus compañeros de los Padres, con camisetas que dan cuenta de que jugarán en octubre en los playoffs. (Gregory Bull)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

San Diego - Los Padres de San Diego se dirigen de nuevo a los playoffs por segundo año consecutivo y por cuarta vez en seis temporadas.

Los Padres aseguraron el lunes por la noche un puesto en la postemporada con una victoria de 5-4 en 11 entradas contra los Brewers de Milwaukee, campeones de la División Central de la Liga Nacional en tres ocasiones.

Los Padres se acercaron a 2.5 juegos de los Dodgers de Los Angeles en la carrera por la División Oeste de la Liga Nacional y están 2.5 juegos detrás de los Cubs de Chicago en la carrera por el primero de los tres puestos de comodín de la Liga Nacional.

El camino de los Padres parece ser más difícil que el año pasado, cuando barrieron a los Braves de Atlanta en una serie de comodines en casa para ganarse una oportunidad contra los Dodgers, sus rivales. San Diego lideró 2-1 antes de que sus bates se enfriaran tanto que no anotaron en las últimas 24 entradas, perdiendo la serie en cinco juegos. Los Dodgers continuaron para ganar la Serie Mundial.

Si las posiciones actuales se mantienen, los Padres visitarían a los Cubs para una serie de comodines al mejor de tres juegos. El ganador pasaría a la Serie Divisional contra los Brewers, quienes aseguraron su tercer título divisional consecutivo el domingo y están en la postemporada por séptima vez en ocho temporadas.

Ha sido una temporada interesante para los Padres, quienes lideraron la división durante gran parte de abril antes de retroceder al jugar para .500 en mayo, y por debajo de .500 en junio. Los Dodgers nunca pudieron abrir una gran ventaja, pero los Padres nunca pudieron recuperar el liderazgo, excepto por breves períodos en agosto.

El gerente general A.J. Preller realizó una gran renovación en la fecha límite de cambios el 31 de julio, adquiriendo al relevista Mason Miller, de los Athletics, al receptor Freddy Fermín, de Kansas City, y a los jardineros Ryan O’Hearn y Ramón Laureano, de los Orioles.

Los Padres se convirtieron en el primer equipo de Grandes Ligas en enviar a tres relevistas al Juego de Estrellas cuando Jason Adam, el cerrador Robert Suárez y el zurdo Adrián Morejón fueron seleccionados para el clásico de mitad de temporada. Adam sufrió una lesión en el cuádriceps que puso fin a su temporada el 1 de septiembre.

Los Padres se impusieron 5-4 a Milwaukee para asegurar su pase a la postemporada, restándoles cinco juegos de la fase regular.
Los Padres se impusieron 5-4 a Milwaukee para asegurar su pase a la postemporada, restándoles cinco juegos de la fase regular. (Gregory Bull)

Los Padres fueron propensos a caídas ofensivas, particularmente como visitantes.

Pero hubo algunos momentos destacados en defensa, incluyendo varios robos de jonrones por parte del jardinero derecho Fernando Tatis Jr.

Padres de San DiegoPlayoffsMLB
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
