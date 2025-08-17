Opinión
17 de agosto de 2025
82°nublado
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los Reds rompen en entradas extras la racha de 14 victorias consecutivas de los Brewers

Milwaukee, que está en primer lugar de toda la MLB, cayó a 53-17 en sus últimos 70 juegos

17 de agosto de 2025 - 6:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Elly De La Cruz y Will Benson celebran la victoria de los Reds en el décimo episodio. (Grace Bradley)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El sencillo de Austin Hays con las bases llenas en la décima entrada le dio a los Reds de Cincinnati una victoria el domingo de 3-2 sobre Milwaukee, terminando la racha ganadora récord de la franquicia de los Brewers en 14 juegos.

RELACIONADAS

Milwaukee apenas había logrado ganar los dos juegos anteriores en Cincinnati para su racha más larga dentro de una temporada y la más larga en las Mayores desde que los Cardinals de San Luis ganaron 17 consecutivos del 11 al 28 de septiembre de 2021.

Esta vez, el sacrificio de Spencer Steer en la décima avanzó al corredor designado TJ Friedl a tercera. Después de bases por bolas intencionales al dominicano Elly De La Cruz y Will Benson, Hays conectó un sencillo por la línea de tercera base para su segundo hit decisivo en su carrera.

Los Brewers, que están en primer lugar, cayeron a 53-17 en sus últimos 70 juegos.

El juego estuvo sin anotaciones durante seis entradas con el zurdo de los Reds Andrew Abbott y el zurdo colombiano de los Brewers José Quintana permitiendo un total de seis hits con 11 ponches.

Graham Ashcraft (7-4) se llevó la victoria para Cincinnati. Grant Anderson (2-4) cargó con la derrota.

Por los Brewers, el venezolano William Contreras de 4-1 con una anotada y dos producidas.

Por los Reds, el dominicano Noelvi Marte de 4-2.

Tags
BéisbolReds de CincinnatiGrandes LigasBrewers de Milwaukee
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Deportes
