Mets y Astros en la cuerda floja entrando a la penúltima jornada de la fase regular de la temporada

Solo dos días restan para la conclusión de la temporada regular del béisbol de Grandes Ligas entre el sábado y el domingo, pero es mucho más lo que está en juego aún con dos títulos divisionales por decidirse en la Liga Americana y con los últimos dos espacios de los wild cards por llenarse para los playoffs.

Hasta cinco jugadores puertorriqueños podrían quedarse con las ganas de poder jugar en el brillante escenario de la postemporada en octubre, si los Astros de Houston, los Tigers de Detroit y los Mets de Nueva York se eliminan, como podría ocurrir en el cierre del fin de semana.

Estos son Carlos Correa y Víctor Caratini, si los Astros no derrotan a los Angels de Los Ángeles en sus últimos dos partidos, y no consiguen que Detroit o que Cleveland pierdan los dos juegos que les restan.

Francisco Lindor y Edwin “Sugar” Díaz están también contra la pared con los Mets de Nueva York, pues están empatados por el tercer y último comodín de la Liga Nacional con los Reds de Cincinnati, y necesitan ganar sus últimos dos juegos contra Miami y que los Reds pierdan al menos uno de dos contra Milwaukee, o que Cincinnati pierda los dos y Nueva York gane uno.

PUBLICIDAD

En caso de un empate, los Reds clasificarían a la postemporada.

El quinto boricua que está a punto de quedarse fuera de los playoffs pero que aún tiene oportunidad de clasificar con su equipo es Javier Báez, con los Tigers.

Los Tigers y los Guardians de Cleveland están empatados con récord de 86-74, todavía disputando el título de la División Central.

El que lo gane entre los dos, forzará al otro a depender del tercer y último comodín de la Americana. Empatados como están ahora, Cleveland tiene la ventaja por ganar 8-5 los enfrentamientos entre ellos en la temporada regular.

Por esta razón, si Báez y los Tigers quieren ganar la Central, deben ganar uno de sus dos últimos contra Boston, y que Cleveland pierda los dos que le restan ante Texas, o que Detroit gane sus dos juegos restantes y que los Guardians pierdan cuando menos uno.

Pero indistintamente de quién gane esa división entre Guardians y Tigers, al otro le bastará una victoria más entre el sábado y el domingo para asegurar comoquiera su pase a la postemporada por la vía del wild card ya que lo menos que lograría sería un empate con Houston en ese tercer lugar del comodín, y tanto Cleveland como Detroit, ganaron 4-2 sus respectivas series de la fase regular contra los Astros.

Es por esto que la situación más crítica a este momento es la de Houston, pues aun ganando sus dos últimos compromisos, no clasificará para los ‘playoffs’ a menos que Cleveland o Detroit, pierdan sus dos partidos finales.

PUBLICIDAD

Como dato interesante, sin importar quién gane entre Cleveland y Detroit la Central, ambos equipos tendrán que jugar una primera ronda de playoffs en las series de los wild cards.

Esto porque tanto Seattle, campeón del Oeste, como el que gane la División Este entre los Yankees de Nueva York y los Blue Jays de Toronto, terminarán con mejor récord y pasan directo a la segunda ronda, de las Series Divisionales.

En esa primera serie de comodines, Cleveland y Detroit se enfrentarían, mientras que la otra serie de comodines será entre el primer y segundo wild cards. En otras palabras, Yankees vs. Red Sox, o Blue Jays vs. Red Sox.

Toronto y Nueva York están empatados en el tope del Este con récord de 92-68. Si los Blue Jays quieren llevarse el título divisional les basta con cerrar empatados con los Yankees, pero para asegurar eso tienen que ganar los últimos dos juegos contra Tampa Bay.