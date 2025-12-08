Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

MJ Meléndez debutará este martes con los Criollos en la liga invernal

El jardinero con experiencia en Grandes Ligas se integra al equipo cagüeño para reforzar su ofensiva en la recta final de la temporada

8 de diciembre de 2025 - 4:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
MJ Meléndez, ahora agente libre, jugó sus últimas cuatro temporadas con los Royals. (The Associated Press)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Criollos de Caguas contarán desde este martes con la presencia del guardabosque MJ Meléndez, quien hará su primera presentación en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

RELACIONADAS

Su integración busca fortalecer a los Criollos en medio de la segunda mitad de la temporada regular 2025-26.

“Meléndez llega en un momento importante de la temporada y entiendo que puede marcar la diferencia para impulsar al equipo en la lucha por la clasificación. Su presencia también añade profundidad al ‘lineup’, que ya cuenta con otros jugadores con experiencia en las Grandes Ligas”, resaltó Jesús “Motorita” Feliciano, gerente general del equipo.

Meléndez, de 27 años, formó parte del Equipo Nacional en el Clásico Mundial de Béisbol 2023. Además de su rol principal como jardinero, también puede desempeñarse como receptor. Durante las pasadas cuatro temporadas, jugó en las Grandes Ligas con los Royals de Kansas City, organización que lo seleccionó en la segunda ronda del draft del 2017. Actualmente es agente libre en las Mayores.

Los Criollos regresan al terreno este martes, cuando reciban los Indios de Mayagüez en horario especial de las 11:00 a.m. en el Estadio Yldefonso Solá Morales, en un juego dedicado a los estudiantes de Caguas.

Imparable Nelson Velázquez

Por otro lado, el toletero de los Criollos Nelson Velázquez conectó el domingo su tercer cuadrangular de la temporada. Registra, además, 27 imparables y 15 impulsadas en 24 compromisos. Igualmente, ocho dobles y 44 bases totales.

De 26 años, Velázquez busca ganarse un espacio en el roster del Clásico Mundial.

Béisbol Criollos de Caguas Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente MJ Meléndez
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
