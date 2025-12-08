MJ Meléndez debutará este martes con los Criollos en la liga invernal

Su integración busca fortalecer a los Criollos en medio de la segunda mitad de la temporada regular 2025-26.

“Meléndez llega en un momento importante de la temporada y entiendo que puede marcar la diferencia para impulsar al equipo en la lucha por la clasificación. Su presencia también añade profundidad al ‘lineup’, que ya cuenta con otros jugadores con experiencia en las Grandes Ligas”, resaltó Jesús “Motorita” Feliciano, gerente general del equipo.

Meléndez, de 27 años, formó parte del Equipo Nacional en el Clásico Mundial de Béisbol 2023. Además de su rol principal como jardinero, también puede desempeñarse como receptor. Durante las pasadas cuatro temporadas, jugó en las Grandes Ligas con los Royals de Kansas City, organización que lo seleccionó en la segunda ronda del draft del 2017. Actualmente es agente libre en las Mayores.

PUBLICIDAD

Los Criollos regresan al terreno este martes, cuando reciban los Indios de Mayagüez en horario especial de las 11:00 a.m. en el Estadio Yldefonso Solá Morales, en un juego dedicado a los estudiantes de Caguas.

Imparable Nelson Velázquez

Por otro lado, el toletero de los Criollos Nelson Velázquez conectó el domingo su tercer cuadrangular de la temporada. Registra, además, 27 imparables y 15 impulsadas en 24 compromisos. Igualmente, ocho dobles y 44 bases totales.