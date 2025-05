MLB readmite a Pete Rose y lo hace elegible para el Salón de la Fama del Béisbol

El fallo también modificará la situación de varias otras personas, entre ellas todos los miembros de los Chicago Black Sox de 1919, el expresidente de los Philadelphia Phillies, Williams D. Cox , y el exjardinero de los New York Giants, Benny Kauff .

Según las reglas actuales del Salón de la Fama, Rose o Jackson no podrían ser incluidos más pronto que en 2028.

Rose solicitó su reincorporación por primera vez en septiembre de 1997, pero el comisionado Bud Selig nunca se pronunció al respecto. En 2015, Manfred rechazó la petición de reincorporación , alegando que «Rose no ha presentado pruebas creíbles de una vida reconfigurada».

Y agregó que “en mi opinión, una vez que una persona fallece, se cumplen los propósitos de la Regla 21. Obviamente, una persona que ya no está con nosotros no puede representar una amenaza para la integridad del deporte. Además, es difícil concebir una sanción con mayor efecto disuasorio que una que dura toda la vida sin indulto. Por lo tanto, he concluido que la inhabilitación permanente finaliza con el fallecimiento de la persona sancionada, y el Sr. Rose será eliminado de la lista de inhabilitados permanentemente”.