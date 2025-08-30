¡Mulos en el trono! Juncos gana el campeonato del Béisbol Superior Doble A

Juncos - Los Mulos de Juncos se proclamaron el viernes campeones de la Liga de Béisbol Superior Doble A tras blanquear, 4-0, a los Leones de Patillas en el sexto juego de la serie final frente a más de 4,000 personas en el Estadio Mariano “Nini” Meaux.

De esta forma, Juncos conquistó su undécima corona y se consagró como el equipo más ganador en la Doble A.

El último campeonato de los Mulos fue en 2019 frente a los Jueyeros de Maunabo. Luis Cintrón, Jean Ortiz, Rubén Ramírez y Joel Fuentes fueron parte de esa novena que levantó el título hace seis años.

Patillas, por su parte, se quedó a dos victorias de ganar su primer cetro en los 57 años que la franquicia ha existido.

Luis Román, quien impulsó cinco carreras ante los Leones, fue nombrado Jugador Más Valioso de la serie final.

Juncos abrió la pizarra en la parte baja de la segunda entrada con un elevado de sacrificio al jardín central de José Rivera, que remolcó a Luis Román. Con corredores en la primera y segunda base, Kalvin Monge empujó la segunda carrera de los Mulos con un sencillo.

PUBLICIDAD

La novena junqueña llenó las bases, pero Joel Fuentes bateó un elevado de out para finalizar un inning que se le había salido de las manos a Patillas.

Sidney Duprey relevó al zurdo Ryan Muñoz en el cierre del tercer capítulo. Muñoz, quien había cargado con el peso de la rotación de los Leones en las últimas dos etapas de la postemporada, se bajó del montículo tras permitir cinco hits y dos carreras con cero ponches en 2.33 entradas.

Luis Cintrón, abridor de los Mulos, amarró los bates de Patillas durante los primeros innings, pero pasó un susto en la apertura del quinto. Con sencillos de Osvaldo Martínez y Edgardo Báez, seguido por un boleto a Jeffrey Domínguez, los Leones tenían piernas en todas las almohadillas.

Con las bases llenas y sin ningún out, la fanaticada patillense empezó a hacerse sentir en el ‘Nini’, pero el cuadro de Juncos la calló con un espectacular triple play. La jugada, que evitó que Patillas subiera a la pizarra, también fue la segunda triple matanza que lograron los Mulos en la serie final.

El guardabosques Aldo Méndez bateó un doble que llegó a la cerca del parque en el inicio de la parte baja del octavo capítulo. Luego de un out, Jan Rivera sacudió un elevado de sacrificio que trajo al plato a Méndez para aumentar la ventaja de los Mulos a 3-0.

En cada rincón del “Nini”, retumbaba el cántico “el equipito”. El ambiente en Juncos era de fiesta, pero la celebración escaló a otro nivel en las gradas con cervezas volando por doquier cuando Jean Ortiz pegó un cuadrangular al bosque izquierdo en el octavo episodio.

PUBLICIDAD