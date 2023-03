Este sábado, el mismo día que el “Team Rubio” de Puerto Rico debuta en el Clásico Mundial de Béisbol, tras una espera de seis años, el estelar pelotero puertorriqueño Carlos Correa y su esposa, Daniella Rodríguez anunciaron la llegada de su segundo hijo, Kenzo Noak Correa Rodríguez.

El matrimonio dio a conocer la noticia a través de una publicación en Instagram, en la que se les observa con grandes sonrisas y el pequeño en manos de su mamá.

La pareja había anunciado que el alumbramiento estaba pautado para hoy, 11 de marzo.

De hecho, Correa informó el mes pasado que no estaría participando con la novena boricua en el Clásico Mundial debido a que las fechas chocaban con el nacimiento del bebé.

“Luego de varios días de conversaciones con Carlos Correa y la organización Minnesota Twins, hoy se confirma que no podrá participar con el equipo de Puerto Rico en el venidero World Baseball Classic. El bienestar de Carlos y su familia están por encima de cualquier otra consideración”, declaró el gerente general del Team Rubio, Joey Solá, en un comunicado de prensa, el pasado 6 de febrero.

Posteriormente, en entrevista con El Nuevo Día, lamentó no poder representar a Puerto Rico, pero reconoció la importancia de no afectar las fechas del alumbramiento.

“Obviamente quería representar a Puerto Rico, quería estar ahí nuevamente como hicimos en el 2017. Lamentablemente esta vez no se pudo en términos del ‘schedule’. Mi esposa (Daniella) está para (dar a luz) el 10 de marzo. Uno no puede tener un bebé hasta las 39 semanas y para las 40 semanas la doctora se va de vacaciones y no podía ser después de la primera ronda tampoco. El único día disponible era el 9 y el 10, y eso era un día antes del Clásico”, dijo Correa.

El primer hijo de la pareja, Kylo Daniel, quien ahora se convierte en hermano mayor, nació el 29 de noviembre de 2021.