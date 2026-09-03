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Nelson Velázquez impulsa las únicas dos carreras en Houston en la blanqueada contra los White Sox

Los Astros permitieron solo tres hits entre tres lanzadores en la victoria sobre la novena de Chicago

3 de septiembre de 2026 - 12:13 AM

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Nelson Velázquez corre a primera base luego de pegar un sencillo remolcador de dos carreras. (David J. Phillip)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nelson Velázquez conectó un sencillo de dos carreras en la octava entrada para romper un empate sin anotaciones, Hayden Wesneski y dos relevistas se combinaron para permitir apenas tres imparables y los Astros de Houston derrotaron 2-0 a los White Sox de Chicago la noche del miércoles.

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Con un out en la octava, el cubano Yordan Álvarez pegó un sencillo y el mexicano Isaac Paredes recibió base por bolas antes de que el venezolano José Altuve fuera golpeado por un lanzamiento para llenar las bases. El corredor emergente Nick Allen fue puesto out en el plato al intentar anotar en un rodado de Daulton Varsho de regreso hacia Sean Newcomb (2-4), antes de que el boricua Velázquez conectara su sencillo hacia el jardín izquierdo-central.

Wesneski permitió un imparable y ponchó a cinco en siete entradas en blanco. Ha permitido una carrera y cinco hits en sus últimas tres aperturas, un tramo de 17 entradas. A.J. Blubaugh (5-2) concedió dos hits en la octava antes de que Josh Hader lanzara la novena para su 22do salvamento.

Wesneski retiró a 14 de los últimos 15 bateadores que enfrentó, incluidos 12 consecutivos entre una base por bolas con un out a Sam Antonacci en la tercera y una base por bolas con un out a Braden Montgomery en la séptima.

Davis Martin repartió cinco hits y ponchó a tres en 5 2/3 entradas sin permitir carreras, en su primera apertura desde el 13 de agosto. Martin, quien había estado en la lista de lesionados de 15 días por una ampolla en el dedo medio derecho, fue activado antes del juego.

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