Oleada japonesa se expande en la liga invernal boricua: llegan 10 peloteros y dos árbitros

Una decena de jugadores japoneses participará en la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), adelantó un reconocido reclutador puertorriqueño en Japón.

Según el exjugador boricua Pedro Valdés, escucha y reclutador del equipo Orix Buffaloes, la participación de 10 peloteros japoneses representa una cifra sin precedentes en Puerto Rico. La marca anterior, precisó, fue de nueve jugadores durante la temporada 2019-20.

De forma curiosa, a este grupo de peloteros japoneses se sumarán dos árbitros provenientes de Japón, quienes también participarán en el torneo, informó el presidente de la liga, Antonio “Tony” Flores Galarza.

“Como todo el mundo tiene un acuerdo con los jugadores japoneses, vamos a traer a dos árbitros japoneses”, dijo Flores Galarza sobre los oficiales.

Los peloteros japoneses han participado de forma constante en la liga desde la pasada década.

No obstante, los registros reflejan la presencia de peloteros de ese país desde la temporada 1997-98, cuando el lanzador Makoto Suzuki formó parte de los desaparecidos Lobos de Arecibo, según recordó el presidente de la Asociación de Peloteros de Puerto Rico, Yamil Benítez.

Los Gigantes de Carolina —equipo en el que Valdés fue jugador y luego coach— anunciaron oficialmente esta semana la incorporación de un lanzador relevista (Kazuo Ohno) y un jugador de posición (Ryuta Hirose).

Valdés añadió que el conjunto carolinense sumará a tres japoneses más, para un total de cinco integrantes de ese país en sus filas.

Valdés indicó que los Senadores de San Juan -bajo la administración de Roberto Alomar- ficharán a tres japoneses.

La información fue confirmada por el gerente general de los Senadores, Joey Solá.

“Vamos a traer tres, y es que los lanzadores japoneses siempre han hecho el trabajo aquí. Y este año traemos también (jugador de posición) a uno que a todas luces va a competir y que, en el caso de nosotros, es de impacto”, dijo Solá.

Valdés dijo una organización japonesa estará debutando en Puerto Rico, siendo esa la de los Lions de Seibu, que aportan los tres peloteros de los Senadores.

Los Leones de Ponce también contarán con dos jugadores japoneses para la temporada, sumando 10 en total en la liga. Uno de ellos será el lanzador Kazuto Taguchi.

El campeón Mayagüez, Caguas y Santurce -al momento- no han anunciado fichajes con japoneses.

A la clase japonesa de la temporada 2025-26 también contribuyen las organizaciones Orix Buffaloes —equipo de donde surgió el miembro del Salón de la Fama, Ichiro Suzuki—, los Tokyo Swallows, los Yomiuri Giants y los SoftBank Hawks de Fukuoka.

Valdés explicó que los equipos japoneses continúan confiando en la liga profesional de Puerto Rico, ya que la consideran una plataforma valiosa para el desarrollo de sus peloteros.

“Cuando regresan a Japón, son mejores jugadores”, dijo Valdés, quien totalizó cuatro temporadas como jugador en Japón.

“A la mayoría la liga de Puerto Rico le ayuda y cuando regresan a Japón son unos monstruos. Por ejemplo, Kazuma Okamoto cuando vino con nosotros a Carolina (2016-17) no bateó. Cuando regresó en el 2017 a Japón dio 20 cuadrangulares y ha destrozado Japón desde que vino a Puerto Rico”.

Okamoto es de los Giants de Yomiuri y será elegible para firmar en las Grandes Ligas durante esta temporada muerta.