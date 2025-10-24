Toronto enfrenta una muralla: Shohei Ohtani y los Dodgers están en otro nivel

¿Quién le apuesta en contra a los Dodgers de Los Ángeles? Ni la inteligencia artificial, al parecer.

Los Dodgers parten como amplios favoritos frente a los Blue Jays de Toronto en la Serie Mundial, que comenzará este viernes con los canadienses jugando en casa y con la etiqueta de rivales peligrosos que no deben subestimarse.

El puertorriqueño Carlos Beltrán participó en un Clásico de Otoño en 2017, como integrante de los Astros de Houston, precisamente frente a los Dodgers. Aquella serie se fue al máximo de siete juegos y culminó con el primer campeonato en la historia de los Astros.

Beltrán, al ser consultado por El Nuevo Día sobre el enfrentamiento entre Dodgers y Blue Jays, expresó que como hombre de béisbol desea ver un gran espectáculo; como puertorriqueño, anhela que Kike Hernández brille como suele hacerlo en los playoffs; y como analista, considera que los Dodgers cuentan con una plantilla más completa.

“Me encantaría, y para el fanático sería brutal, que vayan a siete juegos”, dijo Beltrán, quien participó en cinco series de postemporada que se extendieron a siete juegos ,y quien bateó .307 con 16 jonrones y 42 carreras impulsadas en 65 partidos de playoffs.

“Le deseo a Kike que le vaya brutal. Como puertorriqueño no tengo duda de que siempre tenemos que apoyar lo nuestro”, agregó Beltrán sobre el jugador ‘utility’ de los Dodgers.

“Creo que los Dodgers son mejores posición por posición por sus jugadores veteranos de impacto. Pero la historia de los Blue Jays me gusta y Vladimir (Guerrero) ha puesto una postemporada increíble. No tengo un favorito”, apuntó Beltrán.

Esta batalla enfrenta a dos peloteros de alto calibre; de lo mejor en las Grandes Ligas: Guerrero Jr. vs. Shohei Ohtani. Ambos fueron los Más Valiosos en las Series de Campeonato.

Guerrero Jr. ha lucido fenomenal en estos playoffs con promedio de .442, además de acumular seis jonrones, 12 remolcadas, 11 anotadas y OPS de 1.440 en 11 partidos.

Ohtani, por su lado, se llevó todos los titulares en el cierre de la Serie de Campeonato ante Milwaukee al sacudir tres jonrones como bateador y ponchar a 10 como abridor en la victoria de los Dodgers.

En esta postemporada, el japonés batea para .220 con cinco jonrones y nueve remolcadas, al tiempo que recopila marca de 2-0 con ERA de 2.25 con 19 ponches en 12 entradas.

Los Dodgers llegan a la Serie Mundial con un paso arrollador en las etapas previas de los playoffs al recopilar marca de 9-1. Buscan conquistar su noveno campeonato y convertirse en el primer equipo en lograr un bicampeonato en las Grandes Ligas desde que los Yankees lo consiguieron en las temporadas de 1998 y 1999.

Llama la atención que los abridores de los Dodgers presentan marca de 7-1 con una tacaña efectividad de 1.40 en esta postemporada.

Los Blue Jays, por su parte, llegan al Clásico como verdaderos sobrevivientes, tras imponerse en la Serie de Campeonato de la Liga Americana que perdían 3-2, y que finalmente ganaron en un séptimo juego que también estaban abajo 3-1 en la séptima entrada frente a los Mariners de Seattle.

Esta es la primera aparición de los Blue Jays en el Clásico desde 1993.

El exjugador Tony Valentín militó en el 2005 con los Dodgers durante su carrera de 16 temporadas en las Grandes Ligas. En el 2006, siendo parte de los Mets de Nueva York, venció a los Dodgers 3-0 en la Serie Divisional.

El manatieño se inclina por los Dodgers sobre los Blue Jays, ya que considera que el equipo angelino ha estado a la altura de las expectativas.

En imágenes: la huella histórica de Enrique "Kike" Hernández con los Dodgers de Los Ángeles. Shohei Ohtani, a la izquierda, saluda a Enrique "Kike" Hernández.

Cargado el bullpen de Toronto

En cambio, opina que Toronto, aunque ha demostrado su capacidad incluso sin Bo Bichette, llega a la Serie Mundial con un bullpen demasiado cargado como para poder frenar a los Dodgers.

“Los Dodgers tienen la oportunidad de repetir y creo que sí, que pueden. Es el favorito y creo que puede repetir. Toronto es algo bueno para el béisbol. Toronto jugó e hizo todo lo que ha tenido que hacer para ganar. Va a ser una buena serie”, dijo Valentín.

“Toronto le hará una mejor serie de la que Milwaukee le hizo a los Dodgers. Lo único es que el bullpen de Toronto lo han usado demasiado de mucho y creo que no tiene el bullpen adecuado para aguantar la ofensiva de los Dodgers”, analizó Valentín.

En 11 juegos de esta postemporada, la efectividad del bullpen de los Blue Jays es de 5.52. También otorga 4.73 bases por bolas y permite 2.17 jonrones por cada nueve entradas.

El también exjugador Yamil Benítez coincide en que Toronto enfrenta un panorama difícil ante unos Dodgers capaces de ganar de diversas formas, y destaca además la figura de Hernández, quien ha vuelto a demostrar su instinto ganador.

Benítez expresó esa opinión a pesar de resaltar el desempeño de Vladimir Guerrero Jr., tanto dentro como fuera del terreno, y reconocer que Toronto cuenta con varios jugadores que están logrando embasarse con gran consistencia.

“Sumamente complicado para todo equipo que vaya a jugar contra los Dodgers. Es un equipo que sabe ganar, que no necesita de un jonrón, que gana con variantes. Puede ser Ohtani hoy la variante, mañana puede ser Kike, que no se queda atrás y que es una revolución”, dijo Benítez. “Por eso, es un equipo difícil”, comentó Benítez.

“A la misma vez, Toronto ha pasado de todo. Y Vladimir ha hecho un trabajo extraordinario. Espero una buena y competitiva serie”, prosiguió Benítez.

En estos playoffs, Hernández promedia .306 con siete anotadas y cuatro remolcadas.

El impacto de Ohtani

En el plano individual, la atención de la Serie Mundial se centra en Shohei Ohtani, quien contará con un escenario aún mayor para seguir deslumbrando con su doble faceta de lanzador y bateador, tal como lo hizo durante la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Ohtani es la razón para comprar una taquilla de juego.

“No hay forma de describir lo que ha hecho. Yo nunca había visto algo así. Respeto lo que hizo Babe Ruth. Pero ver lo que hizo Ohtani, es increíble. Su forma de impactar el juego, de forma elite, es algo que nunca había visto”, dijo Beltrán, quien jugó sobre 2,500 partidos en su carrera de 20 temporadas en ambas ligas.

“Sería brutal (que eleve su juego a otro nivel en la Serie Mundial), pero ya no tiene nada que demostrar. Lo que se le puede pedir es que aporte para su equipo porque lo ha hecho todo. Batear tres jonrones y ponchar a 10 sólo se ve en playstation”, dijo Beltrán en referencia a la actuación del japonés en el cuarto juego de la Serie de Campeonato ante Milwaukee.