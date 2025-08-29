Opinión
29 de agosto de 2025
DeportesBéisbol
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Otra victoria de los Yankees a fuerza de jonrones con tres batazos de vuelta completa

Le ganaron 10-4 a los White Sox al registrar su sexto partido consecutivo con múltiples cuadrangulares

29 de agosto de 2025 - 9:41 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Trent Grisham, a la derecha, de los Yankees de Nueva York, observa su jonrón de dos carreras durante la octava entrada de un juego de béisbol contra los Medias Blancas de Chicago en Chicago, el jueves 28 de agosto de 2025. (AP Photo/Nam Y. Huh) (Nam Y. Huh)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Cody Bellinger y Trent Grisham conectaron jonrones de dos carreras y Jazz Chisholm Jr. añadió un cuadrangular en solitario el jueves por la noche mientras los Yankees de Nueva York extendieron su racha de victorias a cinco juegos con una victoria de 10-4 sobre los White Sox de Chicago.

RELACIONADAS

Bellinger y Grisham conectaron jonrones por segundo juego consecutivo y Chisholm terminó con dos hits y dos carreras impulsadas.

El primera base de los White Sox, Miguel Vargas, conectó el primer grand slam de su carrera en la segunda entrada y luego dejó el juego en la quinta con una contusión en la muñeca izquierda después de ser golpeado por Aaron Judge.

Los Yankees conectaron jonrones por sexto juego consecutivo, con un total de 18 en ese lapso.

Will Warren (8-6) lanzó cinco entradas para llevarse la victoria, permitiendo cuatro carreras en cinco hits.

Tyler Alexander (4-12), el primer relevista de Chicago, fue cargado con la derrota. Permitió dos carreras en cuatro hits en 2.1 entradas.

Por los White Sox, el venezolano Lenyn Sosa de 3-1. Los cubanos Miguel Vargas de 2-1 con una anotada y cuatro producidas y Edgar Quero de 4-0 con una anotada.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
